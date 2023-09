Derby-Schmankerl im Waldviertel

SC Fortuna Wiener Neustadt - Kilb, Freitag, 18.30 Uhr. Kilb hat zuletzt mit einem 2:1 daheim gegen Haitzendorf den zweiten Sieg in Folge gefeiert. „Wir fahren nicht als Touristen hin“, stellt Kilbs Trainer Milan Vukovic vor dem Match in Wiener Neustadt klar. „Der Gegner ist natürlich ein anderes Kaliber mit Max Sax, Marco Meitz oder Bernhard Janeczek“, verweist Vukovic auf die 2.-Liga- und Regionalliga-Erfahrung in den Reihen der Neustädter. „Aber ich habe sie mir schon zweimal angeschaut. Wir werden ihre Schwäche finden.“ Und mit den zwei Siegen im Rücken könnten die „Küba Buam“ nun auch etwas befreiter aufspielen, wie Vukovic weiter ausführt: „Es ist sehr gut, dass wir jetzt in dieser Position sind, dass wir nach den sechs Punkten zuletzt nicht mit dem Messer am Genick spielen. Aber wir werden trotzdem weiter mutig nach vorn spielen.“ Vukovic sollten dafür alle Kilber zur Verfügung stehen. Beim SC Wiener Neustadt steigt heute eine „Dreifachveranstaltung“ im Stadion, nach der Landesliga-Partie steigt das Gebietsliga-Derby der Zweiermannschaft gegen Bad Fischau-Brunn (20.30 Uhr). Wiener Neustadt nimmt aus dem Derbysieg gegen Ortmann aus der Vorwoche das entsprechende Selbstvertrauen mit.

Kottingbrunn - Retz, Freitag, 19.30 Uhr. Spiel zwei unter Interimstrainer Markus Rühmkorf - nach dem „X“ in Scheiblingkirchen würde sich der Jung-Coach über seinen ersten vollen Erfolg freuen. „Retz ist ein starker Gegner mit viel Qualität“, ist sich der Trainer bewusst. Mit acht Punkten aus den vergangenen vier Spielen haben sich die Kottingbrunner den größten Abstiegssorgen entledigt.

Zwettl - Schrems, Freitag, 19.30 Uhr. Wenn am Freitag in der Waldviertler Sparkasse-Arena der SC Zwettl und der ASV Schrems aufeinandertreffen, dann wird dabei ein kleines bisschen verkehrte Welt sein. Die Granitstädter kommen nämlich zum ersten Mal überhaupt als Tabellenführer auf den Edelhof. Das bringt noch mehr Brisanz als sonst schon in das Waldviertel-Derby. Denn einerseits will der ASV freilich seinen Platz an der Sonne behaupten, andererseits steigert es die Motivation der Zwettler umso mehr, den Schremsern ein Bein zu stellen, die erste Saison-Niederlage überhaupt zuzufügen. „Wir hatten in den vergangenen Wochen fünf Teams mit Top-5-Potenzial, jetzt kommt der Tabellenführer zum Abschluss. Wir haben bewiesen, dass wir mit diesen Gegnern mithalten können, mehr als das“, sagt Trainer Günter Schrenk. „Und jetzt wollen wir auch das Derby gewinnen.“ Schrems-Sportchef Herbert Zimmel ist vor dem Gegner gewarnt: „Zwettl hat eine gute Mannschaft, die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich möchte dort nicht die Weiße Weste verlieren! Vom letzten Derby haben wir überhaupt noch eine ordentliche Rechnung offen. Die möchten wir begleichen.“

Rohrbach - Gloggnitz, Freitag, 19.30 Uhr. Die Gölsentaler müssen am Freitagabend gleich zwei Schlüsselkräfte vorgeben. Patrik Chrenko sah in Korneuburg die Ampelkarte und muss daher gesperrt aussetzen. Mehmet Olgun kassierte seine seine fünfte gelbe Karte und muss ebenfalls zuschauen. Auch wenn der Gegner von der individuellen Qualität der Spieler über Rohrbach zu stellen ist, ist Robert Popovits zuversichtlich, dass man etwas mitnehmen kann. „Wir wollen dem Gegner das Leben extrem schwer machen. Gloggnitz ist für die Liga auf allen Positionen top besetzt“, weiß der Trainer der Heimischen. „Unsere Aufgabe wird es sein, diese individuelle Klasse mit kollektiven Einsatz und Wille zu unterbinden.“ Apropos „individuelle Klasse“ der Gloggnitzer - die hatte in den letzten Wochen unter den Ausfällen immer wieder neu ausgerichtet werden müssen. So fiel Spielmacher Lukas Grill mehrere Wochen aus, Laufmaschine Stefan Ofner musste in der Vorwoche pausieren. Trainer Levent Sengül sollte langsam, aber sicher auch wieder aus dem Vollen schöpfen können - bis auf Langzeitausfall Matthias Gruber.

Waidhofen/Thaya - Korneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Für Waidhofen wird die Lage immer düsterer, zuletzt setzte es gegen Retz gar ein 0:6-Debakel. Was erschwerend hinzu kommt: Die Verletztenliste wird immer länger, Rückkehrer sind keine in Sicht. So gibt's vorerst nur Durchhalteparolen im Waldviertel, ehe es gegen den Tabellenzweiten geht.

St. Peter/Au - Ortmann, Samstag, 16 Uhr. Die Derbyniederlage gegen den SC Wiener Neustadt wog zwar schwer, ist aber eine Woche danach bereits verdaut. Jetzt geht's gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn, St. Peter/Au hat beim 2:2 gegen Schrems gezeigt, dass sie ein unbequemer Gegner sein können.

Haitzendorf - Scheiblingkirchen, Samstag, 16.45 Uhr. Nach der vierten Niederlage in Folge und bereits 16 kassierten Gegentoren steht Haitzendorf bereits unter Zugzwang. Beim kommenden Heimspiel gegen schwächelnde Scheiblingkirchner ist ein Dreier nahezu Pflicht, will man sich nicht früh in der Saison mit Abstiegssorgen beschäftigen müssen.Das Problem: Der wichtigste Mann im Kader steht nach wie vor nicht zur Verfügung. Florian Schuh wird nach seinem Muskelbündelriss wohl erst wieder Mitte Oktober aktiv mitwirken können. Bei Scheiblingkirchen kehrt Milan Milovanovic (privat verhindert) wieder in die Mannschaft zurück, dafür muss Danijel Vukasinovic mit seiner fünften gelben Karte zuschauen. Scheiblingkirchen will unbedingt punkten, nach der Niederlage in Kilb und dem Remis gegen Kottingbrunn soll jetzt ein Sieg her.

SKN St. Pölten Juniors - Langenrohr, Samstag, 17 Uhr. Die vierte Niederlage in Folge verschärft die Ergebniskrise bei den Landeshauptstädtern. Leicht wird's mit der Trendwende gegen Langenrohr nicht. „Eine kompakte, kampfstarke Truppe“, hat Trainer Philipp Steiner noch die Begegnungen in der Vorsaison im Kopf. Bei Kapitän Lovrinovic besteht Hoffnung auf ein Comeback nach seiner Adduktorenverletzung. Rene Dürnitzhofer wird fix wieder mit dabei sein.