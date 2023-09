Die Matinee wird zum Spitzentanz

Rohrbach - Retz, Freitag, 19.30 Uhr. Nach einem verpatzten Saisonstart kam Retz spät aber doch auf Touren. Die letzten drei Partien gegen St. Peter, Zwettl und die SKN Juniors konnte die Haller-Elf allesamt souverän gewinnen. „Sie sind sicher über uns zu stellen“, meint SG-Trainer Robert Popovits und betont, dass man wie gegen Kottingbrunn aber zu Chancen kommen wird. „Wir werden in jedem Duell unsere Möglichkeiten vorfinden. Wir müssen einfach alles abrufen und bereit sein, wenn sich die Chance ergibt“, sagt der Coach zuversichtlich. „Ich glaube zu 100 Prozent an die Burschen. Möglicherweise haben aber noch nicht alle in der Mannschaft realisiert, was alles möglich ist“, sagt Popovits.

Dass gegen Retz immer etwas für die Gölsentaler drinnen ist, zeigt auch ein Blick auf die Historie. Bisher trafen die Teams zehn Mal aufeinander, drei Mal siegte Rohrbach, fünf Mal Retz, zwei Partien sahen keinen Sieger. Im April setzte man sich auswärts mit 4:0 durch, Marco Moser erzielte dabei einen Hattrick, Marian Kocis traf ebenso.

Waidhofen/Thaya - Kottingbrunn, Freitag, 19.30 Uhr. Am Freitag treffen die Waidhofner auf Kottingbrunn, das als Titel-Mitfavorit in die Saison startete, aktuell mit fünf Zählern aber nur zwei Ränge vor Waidhofen auf Tabellenposition 14 steht. „Wir waren in jedem Spiel bisher dabei – also wird auch gegen Kottingbrunn etwas möglich sein“, hofft Trainer Edgar Eichler. Die Mannschaft muss er allein schon aufgrund des Ausfalls von Pavel Pilik umbauen. Eventuell gibt's auch eine Überraschung, wie Eichler andeutete. So wird überlegt, ob Abwehrchef Michael Mejta in den Angriff rückt. Waidhofens Kapitän ist gelernter Stürmer, spielte diese Position einst bei Karlstein und Heidenreichstein. Erst in Waidhofen wurde er zum Verteidiger umfunktioniert. „Eine interessante Möglichkeit“, sagt Eichler. Die Mannschaft sei trotz der bisherigen fünf Niederlagen intakt: „Das hat sie in Scheiblingkichen gezeigt. Es war sensationell, wie sie nach dem 0:2 wieder zurückgekommen ist.“ Nur die Belohnung blieb aus. In Kottingbrunn sucht man noch nach der Erfolgsspur. Von der Konkurrenz zum Titelfavoriten erklärt, bekommen die Kottingbrunner keinen Fuß auf den Boden - dazu kommt noch eine Verletzungsserie...

Zwettl - Gloggnitz, Freitag, 20 Uhr. Das Gloggnitzer Lazarett hatte in den letzten Wochen einige prominente „Patienten“: Viktor Okolo, Raphael Pirollo, Mathias Gruber und Lukas Grill - allesamt namhafte Stammspieler. Gegen Zwettl steht zumindest Pirollo wieder zur Verfügung, er saß in der Vorwoche auf der Bank. Unter Neo-Trainer Levent Sengül fanden die Gloggnitzer ihren Rhythmus, feierten drei Siege in vier Partien. Was den Coach sauer aufstieß: Drei Spiele Sperre für Emir Han Özdemir für seine Tätlichkeit gegen Wiener Neustadt. „Da hätten es zwei Spiele auch getan“, schüttelt Sengül den Kopf.

Kilb - Scheiblingkirchen, Samstag, 13 Uhr. Für Kilb ist die Partie gegen Scheiblingkirchen die erste von zwei Heimpartien in Folge. Und endlich soll der erste „Dreier“ her. „Wir wollen uns rehabilitieren – auch für die Fans daheim“, blickt SCU-Trainer Milan Vukovic voraus. Vor dem Regionalliga-Absteiger warnt Vukovic aber: „Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen. Es ist auch eine Mannschaft, die sich in der Tabelle dort befindet, wo sie nicht sein will und meiner Meinung nach auch nicht hingehört. Sie haben einen sehr guten Trainer, eine sehr gute Mannschaft. Sie sind zwar wieder abgestiegen, aber vor eineinhalb Jahren waren sie klarer Meister. Kilb ist Kilb und Scheiblingkirchen ist Scheiblingkirchen. Wir wissen, wie die Rollen verteilt sind - aber wir werden sie nicht mit Blumen begrüßen.“ Die Wertschätzung ist gegenseitig, auch Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar spricht in höchsten Tönen von Kilb: „Dort wird richtig gute Arbeit geleistet.“ Nach dem holprigen Saisonstart möchte Scheibling' nach dem Sieg über Waidhofen jetzt auch gegen Kilb anschreiben, Gino Linhart fehlt weiterhin gesperrte - er fasste für seine Tätlichkeit gegen Ortmann drei Spiele aus.

St. Peter/Au - Langenrohr, Samstag, 16.30 Uhr. Nach drei Pleiten in Serie will St. Peter/Au endlich wieder punkten. Nach dem starken Saisonstart mit drei Siegen aus den ersten drei Partien, zwei davon eben zuhause, will der UFC zuhause nachlegen. „In Gloggnitz haben wir unglücklich verloren, hätten sicher auch ein 0:0 mitnehmen können - nun wollen wir gegen Langenrohr punkten, auch wenn wir natürlich wissen, dass es eine sehr gute Mannschaft ist“, erklärt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker.

SKN St. Pölten Juniors - Korneuburg, Samstag, 17.30 Uhr. Durchwachsen läuft's für die Jungwölfe, in Retz ging man leer aus. Und nun empfangen die Landeshauptstädter den Aufsteiger, der mit elf Punkten aus sechs Spielen einen guten Start verbuchte. Bei den Juniors sind René Dürnitzhofer und Jan Sturm fraglich.

SC Fortuna Wiener Neustadt - Schrems, Sonntag, 11 Uhr. Bei der Matinee am Sonntag empfängt der Zweite den Tabellenführer - an dieser Konstellation wird sich aufgrund des Polsters auch nichts ändern, vier Zähler liegen die Schremser vorne. Wiener Neustadt hat zuletzt zwei Niederlagen in Folge geschluckt, der perfekte Saisonstart mit zwölf „Körnern“ aus vier Partien ist dahin. In dieser Top-Partie muss Wiener Neustadt seinen Top-Spieler vorgeben: Max Sax sitzt das zweite Spiel seiner Zwei-Spiele-Sperre ab.

Haitzendorf - Ortmann, Sonntag, 16.30 Uhr. Haitzendorf plagen nach der zweiten Niederlage in Folge Personalsorgen. Stürmer Tobias Eggenfellner und Flügelspieler Florian Schuh mussten in Schrems mit muskulären Problemen passen und sind auch für das Heimspiel gegen Ortmann fraglich. „Irgendwann fehlt uns dann der Speed in der Vorwärtsbewegung, da ist ein Gabriel Hausmann alleine zu wenig, weil das für den Gegner auch leicht zu verteidigen ist“, mein der Sportliche Leiter Alfred Traht. Bitter: Auch Spielmacher Marcel Vittner droht, auszufallen. Der groß gewachsene Mittelfeldmann zog sich im Waldviertel eine Zerrung zu. Für Haitzendorf geht es gegen den Tabellensechsten um die ersten Punkte auf heimischem Boden. Mit zwei Siegen am Stück sind die Ortmanner in der heurigen Saison angekommen. „Voller Fokus auf Haitzendorf“, gilt die Devise, die Trainer Christoph Stifter seinen Mannen einschärft. Im Umfeld wird schon kräftig für das große Derby gegen Wiener Neustadt gerührt. Das gilt es auszublenden.