Die Schrems-Jagd geht weiter

ASK Kottingbrunn - SG Rohrbach/St. Veit, Freitag, 19.30 Uhr. Der Bann ist gebrochen, in der Vorwoche bewies Kottingbrunn, dass sie das Gewinnen doch nicht verlernt haben. Allerdings haftet weiterhin das Verletzungspechn an den Fersen der Ristic-Elf, was dazu führte, dass die Kottingbrunner die hohen (externen) Erwartungen bisher nicht erfüllen konnte. Die Gäste aus dem Gölsental fuhren vergeangene Woche den ersten Sieg ein. Dennoch: „Das wird ein brutal schweres Spiel“, sagt Rohbach-Coach Robert Popovits und ist von den Qualitäten des Gegners überzeugt. „Das wird eine riesen Herausforderung, aber wir wollen an dieser wachsen und dem Gegner alles abverlangen“, sagt der Rohrbacher Trainer. Eric Schnürer (Gelb-Rot gegen Waidhofen) fehlt. Leonhard Koman ist wieder einsatzbereit und auch Dino Rusovic wird wohl wieder auf der Bank Platz nehmen.

SC Ortmann - SCU Kilb, Freitag, 19.30 Uhr. Kilb konnte mit den Remis gegen Korneuburg, Retz und Langenrohr aufzeigen, wartet aber weiter auf einen vollen Erfolg. Zuletzt setzte es daheim gegen Schrems eine Last-Minute-Pleite. Dementsprechend soll es im Auswärtsmatch nun mit dem ersten Sieg der Saison klappen. „Es sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Ortmann war immer eine Mannschaft, wo wir mit einem guten Gefühl hingefahren sind“, sagt Kilbs Sport-Vorstand Matthias Trattner. „Wir freuen uns immer, wenn wir dort hinfahren. Die Mannschaft weiß, was sie zu tun hat, und wir hoffen, dass wir dort den ersten 'Dreier' einfahren – das ist das Ziel, auch auswärts.“ Florian Binder ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück. Beim SC Ortmann stimmt die Kurve, das 4:1 über Scheiblingkirchen verlieh der Mannschaft von Trainer Christoph Stifter eine breite Brust.

SV Langenrohr - SC Fortuna Wiener Neustadt, Freitag, 19.30 Uhr. Ohne den gesperrten Unterschiedsspieler Max Sax möchte Wiener Neustadt zurück in die Erfolgsspur, die erste Niederlage in dieser Saison, in der Vorwoche gegen Gloggnitz, kostete der Truppe von Trainer Jochen Wöhrer die Tabellenführung.

SC Korneuburg - SC Zwettl, Freitag, 20 Uhr. Für den SC Zwettl kommt es zu einem Wiedersehen mit Lorenz Grabovac. Der Korneuburg-Stürmer, der bei den Waldviertlern das Kicken erlernte, ist gerade top in Form, erzielte zuletzt beim 3:1 gegen St. Peter alle drei Treffer. „Die Offensive ist brutal gut besetzt“, weiß Zwettl-Trainer Günter Schrenk, der Korneuburg vom spielerischen Potenzial zu den besten Teams der Liga zählt. Seinem Team, das zuletzt einmal mehr trotz guter Leistung Retz unterlag, bescheinigt er aber durchaus Möglichkeiten zu punkten: „Wir werden zu unseren Chancen kommen“, orakelt Schrenk. „Wahrscheinlich werden wir generell etwas mehr Raum bekommen als zuletzt. Das tut uns vielleicht gut.“

SV Gloggnitz - UFC St. Peter/Au, Samstag, 16.30 Uhr. Auswärts sind die Gloggnitzer unter Neo-Coach Levent Sengül noch ohne Punkteverlust, bei der Heimpremiere gab's aber eine Niederlage. Mit dem Selbstvertrauen aus dem 2:0 über Wiener Neustadt soll jetzt zuhause der erste volle Erfolg her. Dabei hat Gloggnitz allerdings mit einigen schmerzhaften verletzungsbedingten Ausfällen rund um Mathias Gruber zu kämpfen.

SC Retz - SKN St. Pölten Juniors, Samstag, 16.30 Uhr. In der letzten Saison gab es für die Jungwölfe auswärts einen Punkt, zuhause eine Niederlage. „Wir haben Chancen etwas mitzunehmen“, blickt Trainer Philipp Steiner voraus. Torhüter Pirmin Strasser ist mit einer Wadenverletzung fraglich, Daniel Lengauer fehlte in der Vorwoche krankheitsbedingt.

USV Scheiblingkirchen-Warth - SV Waidhofen/Thaya, Samstag, 16.30 Uhr. Mit nur drei Punkten aus den ersten fünf Runden liegt Waidhofen hinter dem eigenen Plan. Aktuell rutschten die Thayastädter sogar auf den letzten Tabellenplatz ab. „Die Leistungen waren jetzt nicht so schlecht. Mit etwas Glück könnten wir auch den einen oder anderen Punkt mehr haben“, sagt Obmann Andreas Hanisch. Bitter: Neben dem schwerverletzten Antonin Plichta ist auch der zweite etatmäßige Stürmer, Patrik Ruzicka angeschlagen. Bei Scheiblingkirchen läuft aktuell wenig zusammen, gegen Ortmann setzte es eine 1:4-Pleite. Gino Linhart sitzt nach seiner Tätlichkeit gegen Ortmann eine rot-bedingte Sperre ab.

ASV Schrems - SV Haitzendorf, Samstag, 19.30 Uhr. Der ASV Schrems ist als einzige Mannschaft der 1. Landesliga noch ungeschlagen. Haitzendorf will diese Serie am Samstag brechen, geht aber trotz seiner bisher makellosen Auswärtsbilanz mit zwei Siegen aus zwei Spielen als klarer Außenseiter in die Partie. Aufpassen muss die Wallner-Elf vor allem auf Angreifer Milan Jurdik, der die Torschützenliste mit sechs Treffern anführt.