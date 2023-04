Gloggnitz hat noch eine Rechnung offen

Werbung

Auf Platz drei am „Alltime-High“ – damit das aus Gloggnitzer Sicht so bleibt, muss die Leonhardsberger-Truppe am Samstag im Livespiel der Runde gegen Waidhofen nachlegen. Pro Spieltag gibt’s eine Partie der 1. Landesliga via Stream auf meinfussball zu sehen, von den übrigen Matches liefern wir kompakte Highlightvideos mit den wichtigsten Szenen.

Auftakt zu entscheidenden Wochen

Während es für die Gloggnitzer um einen Stockerplatz geht, stecken die Gäste aus Waidhofen im Abstiegskampf. Das Plus der Waldviertler: „Wir haben’s in der eigenen Hand“, sagt Obmann Andreas Hanisch. Am Samstag wartet der schwere Gang zu Aufsteiger Gloggnitz, der derzeit an der dritten Stelle liegt, der in der Hinrunde aber – beim Debüt von Trainer Edgar Eichler – 2:0 besiegt werden konnte. „Dann beginnen die richtig entscheidenden Wochen“, sagt Hanisch in Hinblick auf die Spiele gegen die SKN Juniors, Spratzern, Mannersdorf und Retz, die allesamt in der Tabellenregion rund um die Waidhofner platziert sind.

Zwettl kann einen Verfolger abschütteln

Ob der zuletzt abgerutschte ASK Kottingbrunn noch einmal ins Titelrennen eingreifen kann, dazu kann beim Duell mit dem SC Zwettl aber eine Vorentscheidung fallen. „Ich habe sie noch nicht abgeschrieben“, warnt SCZ-Trainer Günter Schrenk. Ein Sieg am Freitag brächte Kottingbrunn wieder auf fünf Punkte heran. „Das ist in dieser Liga, wo jeder jeden schlagen kann, sehr wenig. Wenn wir gewinnen, dann wären sie aber wohl weg. Für Kottingbrunn ist es also schon ein kleines Entscheidungsspiel.“ Bei den Waldviertlern fällt David Jeschko aus.

Ein heißer Tanz im Tabellenkeller

Der ASK Mannersdorf hat am Freitag noch eine Rechnung offen – mit 0:7 zogen Sedivy & Co den Kürzeren gegen Haitzendorf. „Schrecklich“, hätte Obmann Johannes Horvath dieses Erlebnis am liebsten schon aus den Gedanken gestrichen. Doch er weiß natürlich ganz genau, was damals schief lief. „Fünf Verteidiger plus Tormann sind ausgefallen. Wir hatten dadurch einen ganz schweren Stand.“ Zurücklehnen können sich die Haitzendorfer ebensowenig wie Mannersdorf – Spratzern sitzt beiden Kontrahenten im Nacken.

Das Duell gegen den Tabellennachbarn ist eines der Gegensätze. Mannersdorf ist mit acht erzielten Treffern die mit Abstand ungefährlichste Mannschaft der Liga, Haitzendorf stellt mit 36 Toren die zweitbeste Offensive nach Gloggnitz. Sieben davon erzielten die Kamptaler im Herbst zuhause gegen Mannersdorf.

Keine Geschenke zu verteilen

In einer „englischen Woche“ empfängt der wieder erstarkte ASV Spratzern am Samstag Schrems. Das Hinspiel gewannen die Waldviertler 3:1. „Ab da hatten sie einen Höhenflug“, beschreibt Trainer Goran Zvijerac. Die hinteren Tabellenregionen sind längst kein Thema mehr. „Sie sind ein sehr unangenehmer Gegner, der befreit aufspielen kann. Sie machen es gut, werden uns nichts schenken und nicht auf einen Ausflug fahren.“ Eine besondere Erinnerung hat Zvijerac noch, denn vor knapp einem Jahr deklassierten die SKN Juniors unter seiner Regie Schrems mit 7:1 …

Retzer „Serientäter“

Eine stolze Serie haben die Retzer am Samstag zu verteidigen. Erst einmal hat man ein Pflichtspiel gegen Ortmann verloren - und das ist schon eine gefühlte Ewigkeit her. Im Jahr 2007 (!) feierten die Piestingtaler im heimischen Alpenstadion den einzigen Erfolg. Im Herbst setzten sich die Weinstädter mit 3:1 durch. Die Stifter-Elf muss übrigens am Dienstag schon wieder ran - im Nachtrag gegen Mannersdorf

Das Mostviertel-Derby lockt

Am Samstag ist es für die Kilber endlich mit dem ersten Heimspiel seit fast einem Monat so weit: Um 17 Uhr erfolgt der Anpfiff des Mostviertel-Derbys gegen die SG Ardagger/Viehdorf. Die Rollen sind klar verteilt: Kilb braucht jeden Punkt, um von hinten wegzukommen, Ardagger spielt um den Titel mit. Kilbs Trainer Milan Vukovic ortet bei Ardagger sogar einen vielleicht entscheidenden Vorteil im Aufstiegskampf: „Im Gegensatz zu Zwettl oder Kottingbrunn haben sie gar keinen Druck, Meister zu werden.“

Ardaggers Sportlicher Leiter, Wolfgang Riesenhuber, erwartet „ein ganz ein interessantes Derby“ und verweist auf den Trainerwechsel sowie Kilbs Winterneuzugänge Florian Binder und Maximilian Kerschner: „Ich glaube, mit dem neuen Trainer ist schon ein gewisser Aufschwung da. Und mit Binder und Kerschner sind sie sicher stärker geworden.“

Bollwerk versus Torfabrik

Die einzige Sonntagspartie steigt im Tullnerfeld. Langenrohr - eine der positiven Überraschungen im Frühjahr - empfängt die ähnlich gut gestartete SG Rohrbach/St. Veit. Neben Ardagger ist Langenrohr das einzige Team, das in der Rückrunde noch ungeschlagen ist. „Das ganze Team hat Anteil an den wenigen Gegentoren. Es arbeiten auch die vorderen Reihen sehr gut in der Defensive mit, mit viel Laufbereitschaft und Einsatz. Wir haben die letzten Spiele auch recht gut kontrolliert, viel Ballbesitz gehabt, was es dann auch nochmal einfacher macht, wenige Tore zu bekommen.“

Apropos Gegentore: Nächste Woche geht es für Langenrohr gegen Rohrbach/St. Veit weiter, das bisher torgefährlichste Team der Liga, das nach vier Spielen bei neun Treffern hielt.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Mannersdorf - Haitzendorf (Kotsch; Ak, Gökdemir), Zwettl - Kottingbrunn (G. Gmeiner; Ma. Fischer, Hochgatterer).

Samstag, 16.30 Uhr: Spratzern - Schrems (M. Weiß; P. Schönleitner, Sen), Gloggnitz - Waidhofen/Thaya (Enachi; J. Marek, Glassl), Retz - SG Ortmann/Oed-Waldegg (Stögerer; Erdemir, Griessler); 17 Uhr: Kilb - SG Ardagger/Viehdorf (Autherith; M. Fischer, Kokoszka).

Sonntag, 11 Uhr: Langenrohr - SG Rohrbach/St. Veit (E. Cindi; Mosch, Romaniuk).

Dienstag, 25.4., 19.30 Uhr: SG Ortmann/Oed-Waldegg - Mannersdorf (C. Mayrhofer; Glassl, Kedrus).