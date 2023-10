Hinrunde in der Zielgerade

Kottingbrunn - Schrems, Freitag, 19.30 Uhr. Unter Interimstrainer Markus Rühmkorf wartet der ASK Kottingbrunn weiter auf seinen ersten vollen Erfolg - und jetzt kommt auch noch der Titelkandidat in die „Gruab'n“. Die Schremser liefern sich ein Fernduell um die Winterkrone gegen Tabellenführer Korneuburg.

Zwettl - SC Foruna Wiener Neustadt, Freitag, 19.30 Uhr. Im Duell der Traditionsvereine geht's um den Anschluss an die Spitzenplätze. Denn beide Teams halten aktuell bei 19 Zählern, bei einer Niederlage würden wohl die Top-Platzierungen bis auf weiteres in weite Ferne rücken. Und die Wiener Neustädter haben dabei mit Personalsorgen zu kämpfen: Dominik Hemmelmayer, Marco Meitz müssen verletzt zu sehen, dazu kommt der Ausfall von Zweikampf-Spezialist Philipp Eichberger.

Rohrbach - Kilb, Freitag, 19.30 Uhr. Die Gölsentaler wollen ihre Lehren aus der 1:5-Abfuhr gegen Ortmann ziehen. „Wir dürfen uns nicht wieder verstecken, sondern müssen den Kampf annehmen“, sagt Robert Popovits. Der Rohrbacher Coach hofft im Sechs-Punkte-Spiel gegen Tabellennachbar Kilb auf eine angemessene Reaktion seiner Elf. Die Personalsituation bleibt aber angespannt. Patrik Chrenko ist nach seiner Kopfverletzung gegen Schrems fraglich, hinter dem Einsatz von Lukas Kellner (krank) und Mehmet Olgun (Zehenprellung) steht ein Fragezeichen. Die Bilanz gegen Kilb ist ausgeglichen. In den letzten sechs Partien konnte zwei Mal Kilb und zwei Mal Rohrbach die drei Punkte davontragen, zweimal endeten die Begegnungen remis.

Kilbs Trainer Milan Vukovic hat die Gölsentaler analysiert: „Es ist ein sehr defensiv orientierter Gegner, was für mich überraschend ist – sie haben sehr gute Einzelqualität“, sagt Vukovic. Trotzdem sind drei Punkte das klare Ziel der Kilber. „Wir werden uns intensiv damit beschäftigen und hoffen, dass wir das Rezept finden, damit wir gegen Rohrbach gewinnen. Wir jagen den Sieg in Rohrbach.“ Vukovic sollten dafür alle Spieler zur Verfügung stehen. Und das Team sei schon heiß auf die Partie: „Es wird eine Partie auf Messers Schneide. Ich freue mich schon irrsinnig, die Mannschaft freut sich schon irrsinnig.“

Waidhofen - Ortmann, Freitag, 19.30 Uhr. Das Überraschungsteam der Hinrunde möchte auch das Schlusslicht auswärts in Waidhofen den Erfolgslauf fortsetzen. Und die Vorzeichen stehen gut, Waidhofen hängt mit nur einem Sieg in den Seilen.

Scheiblingkirchen - St. Peter/Au, Samstag, 15 Uhr. Das Abstiegsgespenst hat es sich mittlerweile gemütlich gemacht in Scheiblingkirchen, gegen Korneuburg gaben die Pittental-Boys einen 1:0-Vorsprung aus der Hand, standen am Ende wieder mit 0 Punkten da. Noch dazu muss die Truppe von Thomas Husar die Hiobsbotschaft vom Kreuzbandriss von Daniejl Vukasinovic wegstecken, er fällt die restliche Saison aus. Aufsteiger St. Peter hat zuletzt einen Punkt aus Wiener Neustadt mitgenommen und will auch bei Scheibling' anschreiben - am besten voll.

Korneuburg - Gloggnitz, Samstag, 16 Uhr. Das Top-Spiel der Runde steigt in Korneuburg, Erster gegen Dritter. Meister der 2. Landesliga Ost 2023 gegen Meister der 2. Landesliga Ost 2022 - mit einem vollen Erfolg könnten die Gloggnitzer Korneuburg noch einmal richtig Feuer machen und dem Kampf um den Herbstmeistertitel richtig Würze verleihen.

SKN St. Pölten Juniors - Haitzendorf, Samstag, 16 Uhr. Eine Schnittpartie im Tabellenkeller! Die Jungwölfe wollen gegen den Vorletzten Haitzendorf, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, endlich voll anschreiben. Und zugleich die flaue Heimbilanz aufbessern - daheim gelang im Herbst erst ein Sieg. Daniel Lengauer kehrt nach seinem krankheitsbedingten Ausfall beim schmeichelhaften Remis in Kilb wieder zurück.