Korneuburgs erster Auftritt als Tabellenführer

Schrems - SKN St. Pölten Juniors, Freitag, 19.30 Uhr. Der ASV Schrems geht erstmals seit Wochen nicht als Tabellenführer in die Runde. Wegen der Derbypleite in Zwettl zog Korneuburg vorbei. Die Tabelle juckt den Schremser Sportchef Herbert Zimmel aber derzeit nur mäßig, das beteuerte er bereits in den vergangenen Wochen und das sagt er auch jetzt wieder mit Hinblick auf den kommenden Gegner. Es geht nämlich gegen die SKN St. Pölten Juniors, aktuell Tabellen-13.. „Die Tabelle ist egal. Die Liga ist einfach stark, da kann jeder jeden schlagen, das sieht man jede Woche“, sagt Zimmel. „Die Juniors sind immer schwierig einzuschätzen. Aber wie sie kommen, so nehmen wir sie. Für uns ist wichtig, dass wir wieder auf die Erfolgsspur finden. Daheim wollen wir einen Dreier einfahren. Das Derby ist abgehakt.“

SCU Kilb - UFC St. Peter/Au, Freitag, 19.30 Uhr. Für Kilbs Trainer Milan Vukovic ist St. Peter ein „unangenehmer Gegner“, der viele Parallelen zum jüngsten Meister Ardagger/Viehdorf aufweise. „Ich erwarte eine sehr zusammengeschweißte und laufstarke Truppe, die an Ardagger erinnert. Sie haben mehr Spielanteile als Ardagger und sind defensiv nicht so sattelfest, aber sie haben eine sehr ähnliche Spielweise. Es wird ein offener Schlagabtausch, eine intensive Partie“, blickt Vukovic voraus. St. Peter darf sich nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge in Kilb ebenfalls durchaus berechtigte Hoffnung auf die nächsten Punkte machen. „Mit Kilb und Haitzendorf haben wir Gegner, die sicher auf unserem Niveau sind und wo immer was möglich ist“, blickt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker nach vorne.

SC Ortmann - SC Zwettl, Freitag, 19.30 Uhr. Die Christoph Stifter-Abschiedstour nimmt diese Woche seine Fortsetzung - der Ortmann-Trainer und der Verein sprachen in der Vorwoche Klartext, im Winter endet die Zusammenarbeit. Nach über vier gemeinsamen Jahren ein Schlussstrich im besten Einvernehmen - gegen Zwettl ist die Stifter-Elf auf dem Prüfstand. Für die Waldviertler geht's dabei nicht nur darum, den Schwung vom Derbysieg gegen Schrems mitzunehmen, sondern auch um die Weiße Weste. Auswärts ist der SCZ als einziges Team neben Korneuburg noch ungeschlagen. „Und das wollen wir auch bleiben“, steckt Trainer Günter Schrenk die Ziele ab.

Den Gegner vergleicht der Coach mit seiner Mannschaft. „Sie haben im Sommer auch viele Spieler abgegeben, viel Qualität abgegeben“, sagt Schrenk. „Das wurde überragend kompensiert. Und Christoph Stifter hat da wieder gut was auf die Beine gestellt. Die Mannschaft ist jung, hungrig, hat viel Qualität. Auch ähnlich wie wir.“ Ortmann hat seine Stärken in der Offensive, defensiv ortet Schrenk Schwächen. „Wir wollen ihnen auf jeden Fall Probleme bereiten, werden wieder offensiver auftreten als gegen Schrems.“

SC Korneuburg - ASK Kottingbrunn, Freitag, 20 Uhr. „Ein schwerer Gegner mit viel Qualität“, ist Kottingbrunn-Coach Markus Rühmkorf gewarnt. Der Aufsteiger ist im blau-gelben Oberhaus aktuell das Maß der Dinge. Die Korneuburger sind seit der Vorwoche Tabellenführer und wollen diesen Status freilich beibehalten.

SV Gloggnitz - SV Waidhofen/Thaya, Samstag, 15.30 Uhr. Gegen das Schlusslicht wollen die Gloggnitzer nichts anbrennen lassen. Dabei kann Trainer Levent Sengül wieder auf Daniel Pichler und Lukas Gruber zählen, die in der Vorwoche krankheitsbedingt gefehlt haben.

Scheiblingkirchen - Retz, Samstag, 15.30 Uhr. Nach dem Erfolg in Haitzendorf wartet jetzt mit Retz eine andere Hausnummer auf die Scheiblingkirchner. Danijel Vukasinovic hat seine Sperre abgesessen, bis auf die Langzeitverletzten wie Matthias Haller oder Simon Walli ist der Kader komplett.

Haitzendorf - SC Fortuna Wiener Neustadt, Sonntag, 15.30 Uhr. Die 0:4-Pleite gegen Kilb liegt den Wiener Neustädtern noch schwer im Magen, ein Erfolgserlebnis in Haitzendorf soll bei der Verdauung helfen. Wieder mit dabei ist Mittelfeld-Motor Matthias Binder, der in der Vorwoche mit seiner fünften gelben Karte nur auf der Tribüne Platz nehmen musste.