Langenrohr fordert Spitzenreiter Zwettl

Nach einem Torspektakel riecht’s nicht – dennoch fiebert die Landesliga einem ganz besonderen Match entgegen. Nämlich dem „Duell der Bollwerke“. Sowohl Gastgeber Langenrohr als auch der SC Zwettl sind im Frühjahr noch ohne Gegentreffer, die Waldviertler haben in der kompletten Saison überhaupt erst sechs Bummerl bekommen. Reißt am Freitag die makellose Serie der Kontrahenten? Die Antwort auf diese Frage gibt’s am Freitag auf meinfussball – Woche für Woche übertragen wir eine Partie live, von den übrigen Partien gibt’s wie gewohnt die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos.

Baumühlner: „Haben nichts zu verlieren“

„Wir sind schon richtig heiß auf das anstehende Spiel. Wir haben gegen Zwettl eigentlich nichts zu verlieren, aber wir werden uns richtig ins Zeug legen, um unseren Zuschauern ein tolles Spiel zu bieten und ich glaube doch, dass wir auch gegen Zwettl unsere Chancen haben werden“, ist Langenrohr-Coach August Baumühlner bereits richtig gespannt auf das Kräftemessen. Im Herbst gab's für den SVL eine 1:2-Niederlage.

Für Freitag stellt sich der Zwettler Trainer Günter Schrenk natürlich auf eine starke Defensive ein: „Jeder weiß, wie schwierig es ist, in Langenrohr anzutreten. Sie sind sehr heimstark, spielen guten Fußball, haben eine gute Mentalität. Aber wir wollen natürlich voll anschreiben.“ Der zuletzt erkrankte Gregor Schmidt dürfte wie Alexander Vogl zurück zur Mannschaft kehren.

Die Waldviertler sieht mittlerweile nicht nur Gloggnitz-Coach Thomas Leonhardsberger als Titelfavorit Nummer eins: „Zwettl wird am Ende das Rennen machen, sie haben die Qualität und Konstanz…“

Bereits am Donnerstabend wurde in Ober-Grafendorf gekickt. Die SKN Juniors mussten sich gegen Haitzendorf mit einem 1:1-Remis begnügen.

Die Torlosen gegen die Enttäuschten

Den Abwärtstrend stoppen wollen die Mannersdorfer am Freitag, wenn's gegen Kottingbrunn geht. Just ein Team, das eigentlich vorne mitmischen wollte, nach der 0:1-Heimniederlage gegen Spratzern aber im Aufstiegsrennen keine Rolle mehr spielen dürfte. Mannersdorf ist im Frühjahr in der Tabelle abgerutscht, bereits seit 360 Landesligaminuten ohne Torerfolg. „Es wäre bitter notwendig, dass uns endlich etwas gelingt“, ist sich Obmann Johannes Horvath bewusst. Das Hinspiel im Herbst ging an Kottingbrunn (2:0).

Mostviertler möchten durchstarten

Die zuletzt spielfreie SG Ardagger/Viehdorf empfängt - ebenfalls am Freitag - den SV Waidhofen. Alexander Weinstabl konnte die Pause nutzen, ist wieder fit. Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber: „Wir haben auf jeden Fall die Qualität, um einen Heimsieg zu holen, und der wäre gut für den weiteren Verlauf der Meisterschaft.“

Waidhofen-Trainer Edgar Eichler sieht seine Mannschaft vorm Gastspiel beim Tabellenzweiten ohne Druck: „Wenn Ardagger aufsteigen will, dann müssen sie gewinnen. Wir hingegen können nur überraschen.“ Zuversicht gibt ihm die Leistung beim 0:0 gegen Langenrohr: „Die waren wirklich ein sehr starker Gegner – wobei wir gewinnen hätten müssen.“

Freie Köpfe, frischer Mut

Der erste Frühjahrserfolg gegen Kottingbrunn soll die Köpfe freigemacht haben. Nun gilt's für den ASV Spratzern gegen die SG Ortmann nachzulegen. „Man hat es in den Augen der Spieler gesehen: Jetzt sind wir da. Jetzt können sie dran glauben“, schildert Trainer Goran Zvijerac. Mehmet Olgun kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück, Jankovic fällt nach Gelb-Rot aus. Das Aufeinandertreffen im Herbst haben die Piestingtaler für sich entschieden (2:1), der letzte Spratzern-Sieg datiert aus dem Jahr 2019.

Maurer und der „Schulmeister-Fluch“

In der Rückrunde sind die Retzer noch unbesiegt. Diese Serie möchten die Weinstädter am Samstag gegen die SG Rohrbach fortsetzen. Tormann Sebastian Bacher ist mittlerweile seit über 300 Minuten ohne Gegentor und die Rückkehr von Abwehrboss Daniel Murtinger tat der gesamten Hintermannschaft gut. „Wir haben die Reifeprüfung bestanden“, kommentiert SCR-Coach Rene Hieblinger das Remis gegen Zwettl.

„Dort zu spielen, vor den vielen Zusehern, ist etwas besonderes. Darauf darf man sich schon freuen“, sagt Rohrbachs Christian Maurer und hat einen Wunsch: „Bitte keinen Schulmeister-Elfer.“ Zwei Mal hat den Trainer ein Strafstoß des Tschechen schon Punkte gekostet. Im Hinspiel mussten sich die Gölsentaler mit einem 1:1-Reis begnügen. Personell sieht es wieder besser aus. Maurer kann bis auf Abdifataah Mohamed auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

Der Reiz des Stockerls

Nach der Absage in Haitzendorf brennen die Gloggnitzer nun umso mehr auf den Heimauftritt - zumal nun auch die Top Drei in Reichweite sind. Zu Gast ist der ASV Schrems, den die Leonhardsberger-Truppe im Herbst mit 2:0 besiegt hat. Schrems-Sportleiter Herbert Zimmel: „Gloggnitz ist ein starker Gegner, dazu kommt die weite Anreise (eine Strecke 230 km; Anm). Die nehmen wir aber mit Selbstvertrauen in Angriff, wollen punkten.“ Richard Windisch und Ladislav Kolčava sind zwar beide am Montag ins Training eingestiegen – die Wahrscheinlichkeit auf ein weiteres Spiel Pause ist aber bei beiden höher als auf einen Einsatz

So geht's weiter

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Mannersdorf - Kottingbrunn (R. Radev; Glassl, Sen), SG Ardagger/Viehdorf - Waidhofen/Thaya (A. Kaiblinger; A. Bayrakdar, Markus), Langenrohr - Zwettl (M. Lenz; Paleskic, H. Steininger).

Samstag, 16.30 Uhr: Spratzern - SG Ortmann/Oed-Waldegg (Ziernwald; Güclü, Sulejmanovic), Gloggnitz - Schrems (Autherith; Ak, Kokoszka), Retz - SG Rohrbach/St. Veit (Gwandner; Emnadze, E. Kaya).