Schremser wollen Klassenerhalt klarmachen

Das Duell der Tabellennachbarn steht im Fokus. Als Livepartie der Runde ist am Freitag das Spiel Schrems – SKN Juniors zu sehen. Woche für Woche gibt’s ein Landesliga-Match in voller Länge via Stream, von den übrigen Partien kompakte Highlightvideos. Das Spiel im hohen Norden steht ein Stück weit noch im Zeichen des Kampfs um den Klassenerhalt. Denn in den kommenden drei Wochen will der ASV Schrems das Abstiegsgespenst, das die Granitstädter derzeit ohnehin nur aus der weiten Ferne erahnen können, endgültig vertreiben.

Schnittpartien für Schrems

Die Duelle gegen die SKN Juniors, Spratzern und Mannersdorf – allesamt hinter dem ASV gereiht – werden dafür entscheidend. Den Anfang machen am Freitagabend die SKN Juniors, die in der Elk-Arena gastieren. Die Schremser wollen dabei nach drei sieglosen Partien endlich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. „Wir sind gut drauf, können auch befreit spielen. Daheim wollen wir voll anschreiben“, betont ASV-Sportleiter Herbert Zimmel.

Abwehrchef wieder dabei

Die Hoffnung darauf nährt die Aussicht, nach etlichen Wochen erstmals wieder in fast voller Mannstärke antreten zu können. Abwehrchef Richard Windisch hat nämlich das Training wieder aufgenommen, könnte am Freitag schon wieder eine Rolle spielen. Was die Schremser gegen die ebenfalls noch nicht geretteten Jungwölfe erwartet? „Sie sind eine junge Truppe, die ihr Heil in der Offensive sucht. Wenn das aufgeht, kann‘s für den Gegner unangenehm werden“, charakterisierte Trainer Jürgen Prüfer die St. Pöltner. „Wir werden mit dem nötigen Respekt in die Partie gehen. Aber wir wollen die drei Punkte einfahren, stehen auch etwas in der Pflicht.“

Die Jungwölfe als Fighter

Juniors-Coach Philipp Steiner ist auf ein Kampfspiel eingestellt: „Wir müssen dagegenhalten“, fordert der Trainer. Die Chancen stehen gut, dass wieder Hilfe von oben kommt. Der rekonvaleszente Profikicker Souleymane Kone gab gegen Haitzendorf sein Comeback nach langer Verletzungspause. Neuzugang Osaro hat seine Fünf-Spiele-Sperre abgesessen, fällt aber mit Muskelfaserriss weiter aus. Yervand Sukiasyan, zuletzt Stammspieler, fiel der Ausländerregelung zum Opfer. Dürnitzhofer steht seit drei Wochen voll im Training und klopft wieder an.

Rehabiliation mal zwei?

Freilich haben’s auch die übrigen Freitagspartien in sich. Wiedergutmachung ist gleich doppelt angesagt in der Kottingbrunner Gruab’n. Gastgeber ASK hat sich nach zwei bitteren 0:1-Niederlagen gegen die Nachzügler Mannersdorf und Spratzern endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. Die Retzer müssen die vorwöchige 0:4-Heimklatsche gegen Rohrbach verdauen.

Der Auftritt in Mannersdorf hat Kottingbrunns Trainer Zeljko Ristic ganz und gar nicht geschmeckt: „So eine Leistung nehme ich persönlich. Ich werde ab jetzt ganz genau hinschauen und die Spieler müssen mir zeigen, mit wem ich ab Sommer noch planen kann!“ Bei den Retzern fällt Predrag Radic (Muskelfaserriss) wohl noch bis Ende des Monats aus.

Langenrohr will den nächsten Tabellenführer stürzen

Der „Zwettl-Schreck“ schickt sich an, den nächsten Großen zu ärgern. Neo-Spitzenreiter SG Ardagger bekommt’s nämlich jetzt mit Langenrohr zu tun. SG-Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber möchte trotz Tabellenführung „am Boden bleiben“, denn „die nächste sehr knifflige Aufgabe“ warte: „Es kommt ein richtig, richtig guter Gegner zu uns. Respekt für diese Leistung: Zwettl musst du erst einmal schlagen. Aber wir sind gerüstet und wir nehmen einen positiven Schwung mit.“

Die Rohrer, in der Rückrundenwertung aktuell die Nummer drei, haben Blut geleckt. „Jetzt wollen wir gleich den nächsten Tabellenführer stürzen“, gibt sich Trainer Gustl Baumühlner kämpferisch: „Ardagger wird ein ganz anderer Gegner. Darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Sie stehen defensiv sehr sicher und setzen dann auf hohe Bälle in die Spitze.“

Waldviertler sind vor Rohrbach gewarnt

Ardaggers direkter Rivale aus Zwettl gastiert im Gölsental. Die Rohrbacher, gegen die Zwettl im Herbst mit 5:0 den höchsten Sieg feierte, sind derzeit auf dem aufsteigenden Ast, besiegten vergangenes Wochenende Retz 4:0. „Das sollte uns eine Warnung sein“, sagte SCZ-Trainer Günter Schrenk. „Rohrbach ist defensiv sehr gut organisiert, da wird es wieder nicht viel Platz für uns geben. Außerdem werden sie sich nach dem 1:5 besonders anstrengen.“ Jonas Schaupp steht den Gästen nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Rohrbachs Marcel Varsanyi, der in Retz verletzungsbedingt pausieren musste, sollte jedenfalls wieder mit von der Partie sein. „Bei Momo sieht es ebenfalls gut aus, dass er uns wieder zur Verfügung steht“, sagt Trainer Christian Maurer voller Vorfreude. „Wir wollen gegen Zwettl nachlegen und dort weitermachen, wo wir in Retz aufgehört haben. Aber so viel ist klar: Leicht wird man es uns nicht machen.“

Mannersdorf spitzt auf den nächsten Streich

Mit unterschiedlichen Vorzeichen gehen die Kontrahenten der Partie Ortmann – Mannersdorf ins Spiel. Während der abstiegsbedrohte ASK mit einem 1:0 gegen Kottingbrunn Selbstvertrauen tanken konnte, zogen die Piestingtal zuletzt gegen Spratzern den Kürzeren. „Wenn man weiterkommen will, muss man solche Spiele gewinnen“, konstatiert Ortmann-Trainer Christoph Stifter. „Wenn wir jetzt auswärts einen Punkt holen, wäre das ideal“, schaut der Mannersdorfer Obmann Johannes Horvath mit einem Auge schon auf das Sechs-Punkte-Duell mit Haitzendorf in der Woche drauf. „Die könnten wir dann sogar in der Tabelle überholen.“

Krimi im Tabellenkeller

Eine vielleicht schon vorentscheidende Partie im unteren Tabellendrittel: Der Tabellenzwölfte Waidhofen empfängt die in der Abstiegszone rangierenden Kilber. „Extrem wichtig“, sagt Waidhofen-Trainer Edgar Eichler, angesprochen auf das freitägige Match gegen den zuletzt spielfreien SCU Kilb. „Da zählt nur der Sieg – der wäre im Abstiegskampf extrem wichtig.“ Denn nach der 0:3-Abfuhr bei Tabellenführer Ardagger liege Waidhofen zwar noch im Plan, punkten sei aber angesagt. „Vier Punkte aus vier Spielen sind okay. Wir werden in der Rückrunde aus 14 Spielen 14 Punkte brauchen, um nicht abzusteigen“, rechnet Eichler.

„Wir fahren nicht nach Waidhofen, um zu verteidigen“, verspricht Kilbs Coach Milan Vukovic vollen Angriff. Jan Koppensteiner wird nach seiner Gelb-Roten Karte in Schrems fehlen, dafür kommt Philipp Plank nach seiner Gelb-Sperre zurück.

Spratzern und die nächste Etappe der Aufholjagd

Nach dem Cup wartet wieder die Liga: Im Pokal mühte sich Haitzendorf mehr als erwartet gegen Underdog Ybbsitz, der Gegner am Sonntag in der höchsten NÖ-Spielklasse wird wohl noch unangenehmer. Denn Schlusslicht Spratzern hat sich mit zwei Siegen en suite wieder ins Reich der Lebenden gekämpft, liegt nur mehr zwei Zähler hinter dem Vorletzten Kilb.

In Haitzendorf geht die Aufholjagd weiter. „Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch viel Arbeit zu machen“, weiß Trainer Goran Zvijerac. Jankovic kehrt nach seiner Sperre zurück, dafür sind neben den verletzten Kovacevic und Kopatz auch Hauptmann (Rot) und Krajnovic (5. Gelbe Karte) nicht spielberechtigt. Bitter: Goldtorschütze Terziu erlitt am Samstag eine schwere Gesichtsverletzung und fällt aus.

Unterschätzen werden die Haitzendorfer die Gäste nicht. Der Sportliche Leiter Alfred Traht: „Das ist ein sehr starker Gegner, sie haben gegen Ortmann verdient gewonnen. Die haben sich im Winter gut verstärkt. Für uns wären drei Punkte ganz wichtig mit Blick auf die kommenden Wochen.“

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Kottingbrunn - Retz (Daubeck; Waitz, M. Göschl), Schrems - SKN St. Pölten Juniors (Gwandner; Emnadze, Sulejmanovic), SG Ardagger/Viehdorf - Langenrohr (Radenkovic; P. Schönleitner, Alisik), SG Ortmann/Oed-Waldegg - Mannersdorf (C. Mayrhofer; Glassl, Kedrus), SG Rohrbach/St. Veit - Zwettl (D. Holzinger; Ak, Wallner), Waidhofen/Thaya - Kilb (E. Karner; Bingöl, W. Ginda).

Sonntag, 16.30 Uhr: Haitzendorf - Spratzern (E. Cindi; Braha, Gökdemir).