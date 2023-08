Süd-Duelle sorgen für brisanten Start

Titelanwärter gegen Regionalliga-Absteiger – und das auch noch mit Lokalkolorit. Das Süd-Derby zwischen Kottingbrunn dem SC Wr. Neustadt eröffnet die neue Landesligaspielzeit standesgemäß. Und der Schlager ist auch das Livespiel der Runde, das in voller Länge auf meinfussball zu sehen sein wird. Los geht’s um 19.30 Uhr. Zusätzliche Brisanz bringt die Besetzung auf der Trainerbank ins Match, schließlich war Kottingbrunn-Coach Zeljko Ristic kurzzeitig in Wr. Neustadt tätig.

Von Rache keine Rede

„Für mich ist es kein Rache-Spiel. Es hat damals einfach nicht gepasst, so ist das im Fußball“, stellt der ASK-Trainer fest. „Die Leute die ich nicht schätze, sind auch nicht mehr verantwortlich.“ Er wolle sich lieber auf sein eigenes Team konzentrieren. Die wird sich am Wochenende fast schon von allein aufstellen, hat Kottingbrunn momentan mit einigen Ausfällen zu kämpfen. „Ein, zwei Positonen sind noch offen. Extreme Kopfschmerzen werde ich beim Aufstellen aber nicht bekommen“, scherzt Ristic.

Wöhrer und die Keeper-Frage

Bei den Gästen ist noch offen, ob Dominik Hemmelmayer und der ehemalige Kottingbrunner Manuel Kassal im Kasten steht wird. Doch damit nicht genug! „Ich habe derzeit noch mehr Fragezeichen als Fixstarter für die Startelf gegen Kottingbrunn“, meint Wr. Neustadts Trainer Jochen Wöhrer, als Spieler einst eine Fixgröße beim Kottingbrunner Rivalen Bad Vöslau.. Zwei Leistungsträger werden Wöhrer fix fehlen. Bernhard Janeczek ist mit einem Haarriss und einem Ödem im Knöchel out. Sommerzugang Marco Meitz plagt ein Fersensporn.

Auf Ligaebene gab’s das letzte Aufeinandertreffen vor mehr als einem Vierteljahrhundert – nämlich im Kottingbrunner Meisterjahr in der Regionalliga (1996/97). Damals schlugen die Kottingbrunner den SC mit 3:1. Legendär aus Sicht des ASK auch die beiden Cup-Duelle in der Ära von Hannes Weninger, die damals beide an Kottingbrunn gingen.

Ein Hit in Gloggnitz

Bereits um 18.30 Uhr steigt freitags ein weiterer Südkracher. Geheimtipp Gloggnitz bekommt’s mit der SG Ortmann zu tun. Die Heimischen gehen jedenfalls als Favorit ins Derby. Die letzten vier direkten Duelle entschieden allesamt Stefan Ofner und Co für sich. Die Meinung von Ortmann-Coach Christoph Stifter, dass Gloggnitz der Topfavorit auf den Titel ist, teilt Thomas Markytan aber nicht: „Es gibt Kottingbrunn, Langenrohr oder Retz. Die Aufsteiger werden stark sein. Wiener Neustadt ist eine Wundertüte. Und warum soll Scheiblingkirchen nicht wieder vorne dabei sein? Viele sagen, dass wir vorne dabei sind. Ich sehe uns ehrlicherweise nicht im ersten Drittel.“

Ortmann-Trainer Stifter: „Gloggnitz verfügt über enorme Qualität, alleine wenn man sich vor Augen führt, welche Namen dort nicht spielen oder von der Bank kommen.“

Der Meister zurück im alten Revier

Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar muss zum Auftakt gegen die SKN Juniors auf wichtige Kräfte verzichten. Christian Ressler ist nach seiner Seitenband-Verletzung noch nicht im Training. „Wir rechnen erst im September oder Oktober mit ihm.“ Fabian Kürner ist ebenfalls kein Thema. Gino Linhart absolvierte zuletzt gegen Brunn seine ersten 20 Minuten im Scheiblingkirchner Dress. „Es ist aber noch zu früh“, wird der Neuzugang höchstens zu Kurzeinsätzen kommen.

Als „Standortbestimmung“ sieht die Partie St. Pöltens Coach Philipp Steiner. Und streut den Scheiblingkirchnern Rosen: „Eine gute Truppe mit Regionalliga-Erfahrung.“ Durch den großen Umbruch und die eigene Sperre spricht Steiner von einer „schwierigen Situation.“ Da das Coaching wegen der Sperre seitens des NÖFV bei den ersten acht (!) Spielen wegfällt, „muss die Vorbereitung noch besser sein.“ Apropos Vorbereitung: „Die war kurz, aber intensiv. Wir haben noch einiges an Arbeit zu tun. Das hört nicht auf, sondern geht intensiv weiter. Wir haben versucht, das Beste rauszuholen, was in kurzer Zeit möglich war.“ Beim letzten Härtetest vor dem Start konnten die St. Pöltner auf die Unterstützung von sechs SKN-Profis zählen (2:1 in Lilienfeld).

Gegen Haitzendorf wird's jetzt auch für Jan Schulmeister und seine Retzer ernst. Foto: Heinz Schöfmann

Für Retz spricht die Statistik. Am Freitag wartet Haitzendorf, der absolute Lieblingsgegner der Retzer in der Landesliga. Warum? Weil man seit 14 (!) Jahren kein Pflichtspiel gegen die Kremstaler mehr verloren hat. In neun Partien gab es sechs Siege und drei Unentschieden, einzig in einem Freundschaftsspiel im Juli 2021 gab es einmal eine 1:2-Niederlage. „Dennoch müssen wir höllisch aufpassen, denn sie haben sich gut verstärkt. Aber klar, unser Anspruch sind drei Punkte zu Hause“, versichert Trainer Andreas Haller. Am Montagabend steigt die Partie gegen Kilb, immerhin fünftbeste Frühjahrsmannschaft.

Haitzendorf hat eine gute Vorbereitung absolviert. Mit Blick auf seine Neuzugänge traut Trainer Christian Wallner seiner Truppe gar die Top Sechs zu: „Tobias Eggenfellner ist eine immense Verstärkung für uns. Marcel Vittner hat eine enorme technische Qualität. Ich glaube, dass wir nicht mehr so ausrechenbar sind. Vergangene Saison war doch vieles auf Stefan Nestler konzentriert.“

Rohrbacher brennen auf Überraschung

Keine leichte Aufgabe erwartet die Popovits-Elf zum Hinrundenauftakt. Mit Zwettl gastiert der Tabellenvierte der vergangenen Saison bei der SG Rohrbach. Die Bilanz gegen die Waldviertler ist mit vier Siegen für Rohrbach und vier Siegen für Zwettl zwar insgesamt ausgeglichen, doch der letzte volle Erfolg Rohrbachs liegt schon zwei Jahre zurück. „Wir sind nicht in der Favoritenrolle, aber vielleicht können wir überraschen“, sagt Neo-Coach Robert Popovits. Er wohnte zuletzt auch einem Zwettler Vorbereitungsspiel bei, möchte sich insgesamt aber nicht zu viel mit dem Gegner beschäftigen. „Wir haben selbst mit uns genug zu tun. Außerdem macht agieren mehr Spaß als reagieren.“ Personell bleibt die Situation angespannt. Stefan Kranabetter, der gegen Wieselburg krankheitsbedingt nicht mit von der Partie war, dürfte aber auf jeden Fall zurückkehren.

Wieder im Top-Quartett? Zwettl gilt auch heuer als Anwärter fürs Vorderfeld Foto: Fritz Schiller

„Wir nehmen uns immer das Maximum vor“, sagt Zwettl-Coach Günter Schrenk. Und mit Blick auf den Freitagabend: „Rohrbach hatte einen ziemlichen Umbruch, hat jetzt noch mehr Spieler aus der Region, eine junge Mannschaft - vergleichbar mit uns. Sie haben Top-Spieler bekommen, teils auf Regionalliga-Niveau. Es wird ein schnelles Spiel werden, auf Augenhöhe. Rohrbach wird nicht wie im Frühjahr den Bus parken, sondern die Qualitäten in der Offensive ausspielen.“

Erster Härtetest für Aufsteiger

Die erste Runde führt Liga-Neuling St. Peter ins Waldviertel zu Waidhofen/Thaya am Freitagabend. Danach steht das erste Heimspiel gegen Rohrbach auf dem Programm. „Zwei Teams, die etwa auf unserer Ebene sind. Da sollten wir gleich etwas Zählbares mitnehmen“, gibt Sektionsleiter Andreas Döcker die Richtung vor. Vor allem wenn man sich das weitere Programm ansieht. Denn nach diesen beiden „vermeintlich“ leichteren Gegnern stehen mit den beiden Spielen gegen Retz und Kottingbrunn vielleicht die zwei besten Mannschaften der Liga gegenüber.

Waidhofen-Trainer Edgar Eichler peilt mit seinem Team einen einstelligen Platz an. Und zum Start? „Da wollen wir anschreiben!“

Langenrohrer Heimdoppel

Zum Auftakt wird der SV Langenrohr zweifach vor heimischem Publikum im Einsatz sein. Am Freitag wartet zunächst Schrems als erste Aufgabe. „Ich sehe Schrems ganz sicher in der oberen Tabellenhälfte, das ist schon ein richtiger Gegner. Sie hatten schon viel Qualität und sind vorne jetzt noch gefährlicher geworden. Da wird wichtig sein, dass wir hinten gut stehen und ihre beweglichen Außenbahnspieler unter Kontrolle bekommen“, so die Einschätzung von SVL-Coach August Baumühlner. Am Montag geht es dann schon gegen Scheiblingkirchen.

In Schrems hadert man ein wenig mit der Auslosung. Allerdings betont der sportliche Leiter des ASV, Herbert Zimmel, nach den Eindrücken in der Vorbereitung: „Wir sind gut drauf! Mit einem guten Start in Langenrohr wäre viel möglich, auch wenn gegen Gloggnitz die Trauben natürlich hoch hängen.“

Korneuburger Kontrahenten mit passender Kragenweite

Korneuburg steht bei vielen Fachleuten hoch im Kurs - und das will man zum Start gegen Kilb unterstreichen. Ein Fragezeichen gibt es aber auf der Sechserposition. Denn weil Maximilian Balzer und Daniel Hautzinger, in Normalfall eine der besten Doppelsechs der Liga, jetzt doch ausfallen werden, muss Trainer Gerald Schalkhammer improvisieren. Höchstwahrscheinlich werden auf dieser Position Ömer Topal und Neuzugang Marc Ortner auflaufen. Neben Balzer und Hautzinger wird übrigens auch Abwehr-Ass Mustafa Yavuz wegen Knieproblemen fehlen.

Schalkhammer über die anstehenden Partien gegen Kilb und am Dienstag beim SC Ortmann: „Das sind Gegner unserer Kragenweite und auch echte Standortbestimmungen, wo wir schon stehen.“ Bei den Kilbern sind Neuzugang Eron Terziu und Jan Kozisnik angeschlagen.

Wir sind hier, um Spieler fertig zu machen, viele Vereine haben bereits fertige Spieler. Kilb-Coach Milan Vukovic

Die ersten Runden:

Freitag, 18.30 Uhr: Gloggnitz - SG Ortmann/Oed-Waldegg (Usrael, Rosenmayr, Flusser); 19 Uhr: USV Scheiblingkirchen-Warth - SKN St. Pölten Juniors (Harrer Georg, Kokoszka, E. Bajric); 19.30 Uhr: ASK Kottingbrunn - SC Wiener Neustadt (R. Radev, Pleininger, Mona), SC Retz - Haitzendorf (Gwandner, Alisik, E. Kaya), SG Rohrbach/St. Veit - SC Zwettl (K. Kastenhofer, Güclü, Scharl), SV Langenrohr - ASV Schrems (Zehrer, Romaniuk, Tazreiter), SV Waidhofen/Thaya - St. Peter/Au (C. Mayrhofer, Erdemir, H. Steininger); 20 Uhr: Korneuburg - SCU Kilb (Kijas, Markus, M. Barmaksiz).

Montag, 19.30 Uhr: SCU Kilb - SC Retz (Pottendorfer, Ak, Mosch),SV Langenrohr - USV Scheiblingkirchen-Warth (H. Topuz, Uguz, R. Altindas).

Dienstag, 17.30 Uhr: Haitzendorf - ASK Kottingbrunn (Autherith, Streitner, Haidl), SC Wiener Neustadt - SV Waidhofen/Thaya (Daubeck, Kedrus, Flusser), SG Ortmann/Oed-Waldegg - Korneuburg (Willhalm, Romaniuk, Güclü), St. Peter/Au - SG Rohrbach/St. Veit (M. Günes, Mona, Scharl); 18 Uhr: SC Zwettl - SKN St. Pölten Juniors (S. Reiss, Emnadze, Baston); 19.30 Uhr: ASV Schrems - Gloggnitz (A. Kaiblinger, H. Steininger, Markus).