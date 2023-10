Wiedersehen der Ostliga-Absteiger

Kottingbrunn - Gloggnitz, Freitag, 18.45 Uhr. Zum Saisonstart saßen beide noch als Co-Trainer neben ihren Chefs, nach deren Rauswürfen übernahmen sie beide die Hauptverantwortung - Markus Rühmkorf beim ASK Kottingbrunn, Levent Sengül bei der SV Gloggnitz. Dazu kommt noch, dass Sengül über ein Jahrzehnt für die Kottingbrunner kickte. Einen besonderen Stellenwert habe die Partie aber für den Ex-Spieler des ASK nicht.

Zwettl - Kilb, Freitag, 18.45 Uhr. Mit dem vierten Sieg in Folge hält Kilb nun bei 15 Zählern und hat in der Tabelle einen weiteren Sprung nach vorn gemacht: von Rang neun auf Rang sechs. Am Freitag geht's zum punktegleichen Tabellennachbar Zwettl. Und es wird zur Sache gehen, sagt Kilbs Trainer Milan Vukovic: „Ich erwarte mir einen Riesenschlagabtausch mit einer von der Einzelqualität her besten Mannschaften der Liga. Sie haben eine sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Sie wollen so wie wir einen spielbestimmenden Fußball spielen – wir freuen uns extrem auf das Spiel“, erklärt Vukovic und fügt hinzu: „Wir respektieren Zwettl schon, aber wir werden nach Zwettl fahren, um zu gewinnen.“

Gewarnt zeigt sich auch Zwettls Coach Günter Schrenk: „Kilb ist extrem formstark. In einer so ausgeglichenen Liga musst du es einmal schaffen, vier Spiele in Serie zu gewinnen. Sie sind ein unguter Gegner, dahingehend, dass sie sehr intensiv und aggressiv zu Werke gehen. Dazu haben sie gute Einzelspieler“, sagt Schrenk, der dennoch guter Dinge ist: „Aber wir haben uns mittlerweile gut auf so etwas eingestellt, wollen unsere gute Heimform bestätigen. Gut ist auch, dass wir mittlerweile wieder personell aus dem Vollen schöpfen können.“

Bei den Kilbern könnte Kapitän Marcel Zuser nach seiner Wadenblessur zurückkehren.

SKN St. Pölten Juniors - SC Ortmann, Freitag, 18.45 Uhr. Groß war der Wirbel über eine mögliche „Wettbewerbsverzerrung“ durch die Juniors, die immer mit unterschiedlichen Spielern antreten würden. Ortmann-Trainer Christoph Stifter sieht die Sache entspannter, sprach davon in der Matchvorbereitung eher sich auf das System und die Spielanlage der Jungwölfe als auf individuelle Spieler einzugehen. Die Landeshauptstädter sind nach der 0:7-Pleite gegen Schrems angezählt. „Schwer zu verkraften, gerade für ein junges Team“, weiß Trainer Philipp Steiner. Auch in der Tabelle ist die Lage für die SKN Juniors durchaus brisant. Die (Punkte-)Devise heißt: „So viel wie möglich holen.“ David Lengauer fehlte zuletzt krankheitsbedingt.

Retz - Korneuburg, Samstag, 15.30 Uhr.

St. Peter/Au - Haitzendorf, Samstag, 15.30 Uhr. St. Peter peilt nach der Last-Minute-Niederlage in Kilb nun gegen Haitzendorf wieder einen „Dreier“ an. „Eine wichtige Partie für uns. Hier wollen wir aber auf jeden Fall einen Sieg holen“, sagt UFC-Sektionsleiter Andreas Döcker. Nicht mit dabei wird Leo Nagelstrasser sein: Er kassierte in Kilb die fünfte Gelbe Karte und muss zusehen.

Waidhofen/Thaya - Langenrohr, 16.30 Uhr.

Rohrbach/St. Veit - ASV Schrems, Samstag, 17.30 Uhr. Am Samstag empfängt Rohrbach vor eigenem Publikum den Tabellenführer aus Schrems. Die stärkste Offensive der Liga trifft auf die zweitstärkste Defensive. „Für uns ist das ein absolutes Spitzenspiel“, freut sich Robert Popovits auf das Kräftemessen. Seine Elf sieht er als klarer Außenseiter an. „Von der Papierform her können wir nur überraschen“, sagt der Trainer.

SC Fortuna Wiener Neustadt - USV Scheiblingkirchen-Warth, Samstag, 19 Uhr. Im Vorjahr noch das große NÖ Süd-Derby in der Regionalliga wird die Partie auch eine Etage tiefer genug Schaulustige anlocken. Die jüngere Vergangenheit spricht für die Gäste aus Scheiblingkirchen: Beide Duelle gingen in der Vorsaison ins Pittental, beim letzten Aufeinandertreffen avancierte Daniel Ressler mit einem herrlichen Freistoßtor zum Matchwinner.