Schrems will wieder in die obere Tabellenhälfte

Mit dem neuen Trainer Andreas Gutlederer wuchs der ASV Schrems in der Vorbereitung trotz einiger Veränderungen im Kader schnell wieder zu einer Einheit zusammen, zeigte durchwegs gute Leistungen und gewann obendrein alle Testspiele. Die Vorfreude auf den Saisonstart ist groß.

Die Ausgangslage: Der ASV legte in der Vorsaison einige bärenstarke Vorstellungen hin, was in einer der stärksten Spielzeiten in der Landesliga überhaupt endete. Mit zwei konstanten Saisonhälften etablierte sich Schrems im Mittelfeld der Tabelle, finishte als Siebenter in der oberen Tabellenhälfte.

Das hat sich im Sommer getan: Eigentlich wollten es die Schremser in der Transferphase ruhiger angehen, auf Konstanz setzen. Letztlich war dann doch etwas mehr Bewegung notwendig - weil Sechser Matej Volf und Innenverteidiger Ladislav Kolcava aus zeitlichen Gründen heim nach Tschechien wechselten und aufgrund einer schweren Knieverletzung von Offensivmann Deniz Saritas.

Für das defensive Mittelfeld kam Manuel Zillinger von Wolkersdorf aus der 2. Landesliga Ost. Zudem holten die Schremser auch zusätzliche Offensiv-Kräfte: den früheren Bundesliga-Stürmer Milan Jurdik von Regionalligist Traiskirchen und Marvin Bio von Stockerau. Obendrein verbreiterte der ASV den Kader mit Talenten aus der Umgebung: Georg Nigischer (Schwarzenau), Lukas Scheibelberger (Hartl Haus) und dem Hoheneicher Adrian Schindl (Horn).

Der NÖN-Tipp: In der Frühjahrtabelle landeten Schrems in der Vorsaison schon vor dem SC Zwettl. Darin könnte man einen Vorboten für die kommende Saison sehen. Denn da haben die Granitstädter gute Chancen, das Waldviertler Top-Team zu werden. Rangmäßig sollte es dabei wieder in die obere Tabellenhälfte gehen.