Retz will zurück zu alter Stärke

Platz acht war die schlechteste Saisonplatzierung seit der Spielzeit 2014/2015. Zwischenzeitlich war sogar das Abstiegsgespenst zu Gast in der Weinstadt. Erst ein gutes Frühjahr sorgte beim SC Retz für Entspannung, daran will Neo-Coach Andreas Haller mit seinen Mannen anknüpfen.

Die Ausgangslage: So einen großen Umbruch hatte man in Retz seit dem Regionalliga-Abstieg noch nicht gesehen, acht Abgängen standen neun Neuzugängen gegenüber inklusive dem neuen Trainer Haller. Das bedeutet aber auch, dass man am Sportplatz eine komplett neue Mannschaft sehen wird, die Zeit brauchen wird, um zusammenzuwachsen und die Ideen von Haller umsetzen kann.

Das hat sich im Sommer getan: Einzig im Tor blieb alles beim Alten, das Trio Sebastian Bacher/Timo Bergmann/Maximilian Stern wird den Kasten der Retzer reinhalten. In der Abwehr kam der junge Noah Schindler von Regionalligist Wiener Viktoria, zudem Routinier Andreas Strapajevic und Youngster Uran Neziroski für die - nach dem Abgang von Christoph Rapp und Stefan Bräuer - vakanten Außenverteidigerpositionen.

Im Mittelfeld gab es frisches Blut in Form von Justin Mwatero, David Milic (beide Wr. Viktoria), Bahri Jashari (SKN St. Pölten Akademie) und Sebastian Graf (Wullersdorf). Alle sind jung und haben Potenzial, dass es jetzt zum Abrufen gilt. Oktay Yendi, der aus Stockerau kommt, sollte sofort für einen Qualitätsschub sorgen, er ist die „Allzweckwaffe“ für Haller.

Im Angriff soll mit Patrick Krammer, der aus Schrems kam, endlich der lange Zeit gesuchte „Knisper“ gefunden worden sein. In den Testspielen tat er schon, wofür er verpflichtet wurde: nämlich Tore schießen.

Der NÖN-Tipp: Wächst die Mannschaft schnell zusammen, findet Haller den richtigen Mix und die richtigen Positionen für seine vielen Neuen und bleibt der Verletzungsteufel der Weinstadt fern - dann ist einiges möglich für den SC Retz.

Für ganz vorne wird es wohl nicht rennen, aber wenn sich die Qualität auf dem Papier auch auf den Platz niederschlägt, dann ist ein Platz unter den Top-Fünf allemal drinnen. Und damit wären die Weinviertler dort, wo man die letzten Jahre immer war: Im Spitzenfeld der Liga.