Die Glückspiraten stechen in See

Neuer Trainer, neuer Name, neues Logo, neue Mannschaft - beim 1. Fortuna Wiener Neustädter SC, wie der Klub jetzt offiziell heißt, blieb kein Stein auf dem anderen. Sportlich bringt die Truppe aus der Statutarstadt viel Qualität mit, jetzt gilt es, sie auf den Platz zu bringen.

Das ist die Ausgangslage: Nach Jahren am Tabellenende erwischte es den SC Wiener Neustadt in der abgelaufenen Saison. Der Abstieg aus der Regionalliga war also nur eine Konsequenz der letzten Jahre. Dazu wurde auch der restliche Verein auf den Kopf gestellt: Die Kooperation mit Futsal-Bundesligist Fortuna bringt neben einem „Piraten“ im Logo und einer Namens-Adaptierung auch personelle Veränderungen auf der Vorstandsebene, Langzeit-Funktionär Rainer Spenger trat ab. Am Spielersektor wird bis auf Pascal Fischer, Bernhard Janeczek und Max Sax plus einer Handvoll Youngsters kein Spieler der Vorsaison wieder zu sehen sein.

Das tat sich im Sommer: Neo-Trainer Jochen Wöhrer muss innerhalb kurzer Zeit aus einer völlig neu zusammengestellten Truppe eine Mannschaft formen und einige harte Entscheidungen treffen, da der Kader durch die notwendig-offensive Transferpolitik auch die entsprechende Breite hat. In der Vorbereitung musste sich der SC Wiener Neustadt sportlich noch mit einigen „Kinderkrankheiten“ herumschlagen, die aber spätestens nach den ersten paar Runden Geschichte sein sollen.

Das ist der NÖN-Tipp: Für den Meistertitel fehlt noch die Eingespieltheit, dazu kennen sich viele Spieler noch zu wenig. Plus die potenziellen Gefahrenherde bei harten Entscheidungen über Einsatz-Zeiten und Stammplätzen kann dem großen Erfolg im Wege stehen. Am Ende wird's für den Ostliga-Absteiger ein Platz unter den ersten Fünf.