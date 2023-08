SCZ: Nach dem Höhenflug zurück ins Mittelfeld

Der Großteil der Landesliga-Trainer hat Kottingbrunn ganz groß auf dem Zettel, wenn es um den Meistertitel geht. Und in Zwettl fühlt man sich an das Vorjahr zurückerinnert, als viele den SCZ in dieser Rolle sahen. Der Ausgang ist bekannt. Ein verkorkstes Frühjahr kostete die Braustädter das Titelrennen.

Die Ausgangslage: In der Herbstsaison wurden die Zwettler der Rolle als Titelaspirant aber gerecht. Kein Verein war in der Hinrunde länger Tabellenführer als die Waldviertler, die mit effizientem Fußball (nur sechs Gegentreffer!) lange Zeit erfolgreich waren. Herbstmeister wurde jedoch der spätere Meister Ardagger. Weil man in der Offensive oftmals doch das Feuer vermissen ließ, wurde im Winter nachgebessert, Miroslav Milosevic und Milan Milovanovic kamen aus der Regionalliga, blieben aber letztlich weitgehend farblos. Auch aufgrund vieler und laufender verletzungsbedingter Ausfälle kam Zwettl nie wirklich auf Touren und beendete die Saison auf dem vierten Platz.

Das hat sich im Sommer getan: Die Uhr hat sich weitergedreht, Zwettl hat die Lehren aus der Vorsaison gezogen, aber muss ohnedies kleinere Brötchen backen. Miroslav Milosevic, Milan Milovanovic, Jakov Josic und Deniz Tokgöz wurden abgegeben, Torhüter David Affengruber musste seine Karriere beenden. Letzteren ersetzte Sebastian Gessl, der von Siegendorf kam, davor auch schon das Tor beim SV Horn hütete. Die Offensive verstärkte Marek Szotkowski, der aus Sattledt kam. Aus Kroatien kam der neue Innenverteidiger Marco Budic. Zudem schlugen Akademie-Talente ihre Zelte am Edelhof auf: Benjamin Hahn, Benedikt Größl (beide AKA St. Pölten), Oliver Kruder (SKN St. Pölten Juniors).

Der NÖN-Tipp: Die Neuen stachen in der Vorbereitung ins Auge, besonders Marek Szotkowski und Oliver Kruder, die sich in der Offensive schnell zurechtgefunden haben. Die Defensive zog rasch nach. Insgesamt will der Trainer Günter Schrenk den SCZ variabler machen. Im Rennen um die Mittelfeldplätze, wo sich die Schrenk-Elf wohl zurechtfinden wird, kann das der entscheidende Unterschied werden.