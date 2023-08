„Küba Buam“ sind jünger, aber umso motivierter

Vom Abstiegskandidaten zum fünftbesten Frühjahrsteam: Die „Küba Buam“ haben vergangene Saison mit einem fulminanten Finish klar den Klassenerhalt geschafft. Der im Winter geholte Trainer Milan Vukovic hat die Entwicklung der jungen Mannschaft vorangetrieben. Über den Sommer sind die Kilber noch einmal jünger geworden. Die Ziele sind dennoch ambitioniert.

Die Ausgangslage: Die vergangene Saison in Kilb war nichts für schwache Nerven. Im Herbst zeigte der SCU oft gute Leistungen, belohnte sich aber zu selten dafür. Kilb lukrierte in der ersten Meisterschaftshälfte nur zehn Zähler und überwinterte als Vorletzter. Matthias Trattner und Rudolf Buchinger legten mit Hinrundenende ihre Funkion als Trainerduo zurück.

Unter Neo-Coach Milan Vukovic und etwas verstärkt war es im Frühjahr zunächst ein Auf und Ab. Dann drehten die „Küba Buam“ aber so richtig auf, holten in den letzten sechs Runden fünf Siege und ein Unentschieden. Damit schaffte Kilb nicht nur klar den Klassenerhalt, sondern kürte sich sogar zum fünftbesten Team der Rückrunde.

Das hat sich im Sommer getan: Kilb musste nach dem Jubel zum Saisonschluss einige schmerzhafte Abgänge hinnehmen. Stürmer Jan Koppensteiner, Flügelspieler Philipp Plank, Außenverteidiger Günter Gravogl und Innenverteidiger Laurenz Fahrnberger haben den SCU verlassen. Als Folge ist Kilb noch jünger geworden, obwohl es ohnehin schon eines der jüngsten Teams der Liga war. Kilb hat aber nicht nur die Lücken gefüllt, sondern sich noch breiter aufgestellt.

Insbesondere zwei Neuzugänge sind Hoffnungsträger: Manuel Hoppi, 22, von Regionalligist Krems und Eron Terziu, 19, von den abgestiegenen Spratzernern. Beide konnten auch bereits in der Vorbereitung aufzeigen. Aber auch die anderen jungen Neuen sind vielversprechend: Elias Burger von Hofstetten, Marc Vorderbrunner von Purgstall, Kilian Tod und Felix Bass von den SKN-Jungwölfen sowie die beiden Rückkehrer Harald Pfrendl und Moritz Brandhofer.

„Wir sind noch jünger geworden, als wir es schon waren, aber ich hatte gleich das Gefühl, dass jetzt noch mehr Dynamik in der Mannschaft ist, noch mehr Willigkeit zum Lernen“, zeigt sich Trainer Milan Vukovic zuversichtlicht: „Es ist ein Zwei- bis Dreikampf um die einzelnen Positionen – das ist sehr gesund.“ In Zahlen gegossen ist ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel, grundsätzlich will Vukovic aber „dass wir besser sind als letzte Saison, dass wir uns weiterentwickeln. Ich will einen Schritt nach vorn sehen“.

Der NÖN-Tipp: Kilb ist noch einmal jünger geworden und die Abläufe in der erneuerten Mannschaft müssen sich erst einspielen. Am Anfang könnten die zählbaren Erfolge deshalb auf sich warten lassen - vor allem mit den harten Brocken Korneuburg, Retz, Gloggnitz und Langenrohr, gegen die es in den ersten vier Runden geht. Die Kilber werden kämpfen müssen, aber dass sie das können, haben sie vergangene Saison bewiesen. Und daran ist der Stamm der Mannschaft gewachsen und die Neuzugänge haben viel Potenzial. Dieses Kilb wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben.