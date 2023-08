Rohrbach reagiert auf Rückrunden-Schock

Das nennt man wohl ein „Facelifting“. Der Zehnte des Vorjahres hat sich über den Sommer neu aufgestellt. Regionalligaerprobte Zugpferde wie David Sauer (SKN St. Pölten) und Eric Schnürer (Krems) sollen den Beginn einer frischen Ära einläuten. Reges Kommen und Gehen wie in den zurückliegenden Transferperioden soll's bei der SG Rohrbach/St. Veit künftig nicht mehr geben. „Das ist eine Truppe, die auf Jahren zusammenbleiben kann“, hofft Sportchef Hannes Loidolt.

Die Ausgangslage: Die Gölsentaler kamen nach einer Saison auf der Hochschaubahn noch glimpflich davon. Einem soliden Herbst folgte ein von Verletzungen geprägtes Frühjahr. Die Punkteausbeute in der Rückrunde halbierte sich fast im Vergleich zur ersten Saisonhälfte. Rohrbach war die zweitschlechtestes Mannschaft der Frühjahrsmeisterschaft (nur Mannersdorf punktete weniger) und beendete das Spieljahr 2022/23 auf Platz zehn.

Das hat sich im Sommer getan: Die Spielgemeinschaft bekam ein völlig neues Gesicht - am Spielfeld wie auf der Trainerbank. Christian Maurer kündigte frühzeitig seinen Rückzug als Trainer an, erst knapp vor dem Start der Vorbereitung stand sein Nachfolger fest. Robert Popovits betreute fünf Jahre lang Union Mauer, führte die Wiener vergangene Saison zum Vizemeistertitel in der Stadtliga.

Seine ersten Eindrücke in Rohrbach: „Es macht Spaß, mit dem Team zu arbeiten“, sagt Popovits. Und wie soll künftig gekickt werden im Gölsental? „Mit einer aktiven Herangehensweise, attraktiv, nicht nur auf Abwarten!“ Dafür steht ihm eine zusammengestellte Truppe zur Verfügung, die zum Teil auch Regionalligaerfahrung mitbringt. Vor allem aber: „Wir sind bewusst regionaler aufgestellt als in den vergangenen Saisonen“, erläutert Sportchef Hannes Loidolt. Rohrbach verzichtet auf Grenzgänger und reduziert die Zahl der Wien-Pendler. Teils auch unfreiwillig: Dominik Akrap wechselte zum Sportklub.

Mario Gronister ist mit seinen 26 Jahren schon der „Senior“ unter den Neuen. Er kommt im Doppelpack mit Mehmet Olgun aus Spratzern. Beide waren Stammkräfte beim Absteiger. David Sauer, Käpt'n der SKN Juniors, soll im Zentrum die Linie vorgeben, der St. Veiter Eric Schnürer (Kremser SC) über die rechte Seite Dampf machen. Innenverteidiger Florian Heindl kehrt aus Leobendorf zurück. Der Ex-Rapidler Christoph Weyermayr soll - nach einer durchwachsenen Saison in Langenrohr - die Offensive beleben. Kurzum: Die Zugänge versprechen einiges, auch wenn der aus Scheiblingkirchen geholte Dino Rusovic (Riss des Syndesmosebandes) gleich zum langfristigen Ausfall mutierte.

Der NÖN-Tipp: Trotz gestiegener Qualität in der gesamten Liga sollten die Gölsentaler nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen. Kann Neo-Trainer Popovits rasch seine Linie umsetzen, ist eine Platzierung im Mittelfeld machbar. Marco Moser, im Vorjahr mit elf Treffern, blieb an Bord. Mit Weyermayr und Ladan kamen über den Sommer noch zwei Alternativen für den Sturm dazu. Der Kader ist in der Breite gut aufgestellt und sollte Ausfälle besser kompensieren können. Die SG Rohrbach/St. Veit landet zwischen Platz acht und zehn.