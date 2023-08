Kaderumbruch statt Kontinuität

Selten gab es im ansonsten für Kontinuität bekannten Haitzendorf eine derart turbulente Übertrittszeit wie diesen Sommer. Das Karriereende von Jaroslav Poliach und die Wechsel von Stefan Nestler und Christian Schaller waren drei Schlüsselereignisse, die den Sportlichen Leiter Alfred Traht und sein Team zu intensiven Transferaktivitäten zwangen. Die erste Bewährungsprobe absolvierte die neu formierte Truppe mit Bravour. Im ÖFB-Cup verlangten die Kamptaler dem FAC alles ab. Der Zweitligist entschied die enge Partie erst in der Schlussphase zu seinen Gunsten.

Die Ausgangslage: Haitzendorf erreichte in der Saison nach dem Aufstieg aus der 2. Landesliga West alle seine Ziele. Trainer Martin Parb, der sich nach Ende der Meisterschaft zurückzog, führte seinen Mannen trotz des schmerzhaften Abschieds von Top-Stürmer Daniel Randak im Winter ohne viel Bauchweh zum Klassenerhalt. Im NÖ Meistercup wurden die Kamptaler ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich den Titel.

Das hat sich im Sommer getan: Seit über 20 Jahren ist Alfred Traht als Sportlicher Leiter in Diensten des SV Haitzendorf tätig, eine derart intensive Transferphase wie diesen Sommer erlebte das Funktionärsurgestein aber selten. Insbesondere in der Defensive hatte der familiär geführte Verein aus der Gemeinde Grafenegg einen empfindlichen Aderlass zu verschmerzen. Langzeit-Kapitän Schaller verkündete erst sein Karriereende, um dann in seine Heimatgemeinde Absdorf zu wechseln, mit Jaroslav Poliach hing der wohl zuverlässigste Legionär im gesamten Bezirk Krems endgültig seine Schuhe an den Nagel. Dem nicht genug, verabschiedeten sich mit Manuel Nachförg, Markus Poeppl und Marko Seletkovic noch drei weitere Abwehrspieler, die in der vergangenen Saison zumindest zum erweiterten Stammpersonal gehörten.

Auch in der Offensive gab es zumindest einen besonders bitteren Abgang. Der Spielmacher und Goalgetter in Personalunion, Stefan Nestler, schloss sich trotz intensivster Bemühungen Ligakonkurrent Langenrohr an. Ihn ersetzen soll der groß gewachsene Marcel Vittner, der zuletzt für den SV Schwechat in der Wiener Stadtliga kickte und mit einem Traumtor im Cup-Match gegen Floridsdorf eine erste Duftnote setzte. Als neuen Einser-Stürmer holte Haitzendorf Tobias Eggenfellner zurück. Der 25-Jährige und Mohamed Bassiouny sollen die viele Jahre für ihre Top-Angreifer bekannten Kamptaler zurück zu alten Ehren führen.

Der NÖN-Tipp: Haitzendorf erzielte in der vergangenen Saison die zweitmeisten Tore aller Mannschaften in der 1. Landesliga. Hätte die Offensivmaschinerie rund um Stefan Nestler und Florian Schuh nicht so gut funktioniert, wäre der Klassenerhalt wohl eine deutlich schwierigere Angelegenheit geworden. Aktuell ist nicht absehbar, ob die Kamptaler diese Wucht im Spiel nach vorne halten können. Vieles wird davon abhängen, wie schnell es Chefcoach Christian Wallner gelingt, die Abläufe rund um Schlüsselspieler Marcel Vittner zu verselbstständigen. In der Defensive ist die Personallage äußerst dünn. Sollte sich einer der beiden Innenverteidiger verletzen, bedarf es Improvisation. Bleibt insbesondere der Defensivbereich von langfristigen Ausfällen verschont, sollte die Qualität auch diese Saison reichen, um die Klasse zu halten.