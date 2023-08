Nach dem Aufstieg folgten Verstärkungen

Bis zum letzten Spieltag konnte man nicht mit der 1. Landesliga planen. Das Aufstiegsrennen in der 2. Landesliga West war spannend wie selten zuvor. Gleichzeitig mit dem Meistertitel und dem Aufstieg stand dann aber auch fest, dass einige Akteure den Verein verlassen werden. Ersatz dafür wurde aber verpflichtet – vor allem Last-Minute-Sturmhoffnung Mario Saraf macht Hoffnung. Nicht nur Spieler verabschiedeten sich, sondern auch der „Meister-Coach“.

Die Ausgangslage: Drei Runden vor Schluss gab es in der 2. Landesliga West noch einen Dreikampf. Mit Wieselburg, Ybbs und St. Peter/Au. Daraus ergab sich ein Duell zwischen dem ASK Ybbs und dem UFC St. Peter/Au, der sich erst am letzten Spieltag den Meistertitel sicherte. Überragend im Frühjahr war die Siegesserie des UFC. Nach der Niederlage gegen Ybbs im direkten Duell (um die Osterfeiertage) gab es bis zum Ende der Saison nur noch Siege. So sicherte sich der UFC den Titel und den Aufstieg in die 1. Landesliga.

Das hat sich im Sommer getan: „Grundsätzlich wollten wir schon mit den Jungs in die 1. Landesliga gehen, die auch den Aufstieg gefeiert haben. Teilweise ist uns das aber nicht möglich gewesen“, erklärt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker. Möglich wurde dies nicht, da gleich mehrere Akteure und auch Meistertrainer Günther Zach dem Verein den Rücken kehrten.

Doch die Verantwortlichen von St. Peter/Au erfüllten ihre Aufgaben und machten ihre Hausaufgaben. Für den abgewanderten Stürmer Stefan Stradner und „Zehner“ Qerim Idrizaj konnte der Verein mit David Zefi von Wieselburg und Last-Minute-Neuzugang Mario Saraf Ersatz verpflichten. Mit dem jungen Offensivspieler Samuel Hödl aus Dietach gibt es dazu eine Option mehr. „In der Offensive sind wir damit doch etwas variabler aufgestellt. Mario Saraf machte in den ersten Spielen schon einen guten Eindruck und hat super Ansätze“, freut sich St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker.

Meistercoach Günther Zach, der schon vor dem Titel verkündete, dass er den Verein verlassen wird, wurde durch Anton Saric (zuvor Euratsfeld) ersetzt. Er kann auf eine sehr starke Defensive um Ex-Profi-Keeper Bernhard Staudinger und eine eingespielte Viererkette bauen. Dazu gibt es mit Elias Kaufmann, Benedikt Aichberger und Leo Nagelstrasser weitere Optionen.

Der NÖN-Tipp: Auf den ersten Blick wirkt der Kader und die Struktur des UFC doch stark verändert. Mit Neo-Coach Anton Saric und den durchaus vielversprechenden Neuzugängen, die den UFC in der Kaderbreite verstärken und damit auch sicher im Laufe der Saison noch weiterhelfen werden, ist St. Peter für die 1. Landesliga gut aufgestellt. Die Verantwortlichen wissen, dass es in der neuen Liga schwer wird. Wenn man die Euphorie des Aufstiegs und vor allem des starken Frühjahrs mitnehmen kann und die Neuzugänge sich stark präsentieren, wird St. Peter den Klassenerhalt schaffen.