Die große Unbekannte

Das Abenteuer Regionalliga blieb ein kurzes - nach nur einem Jahr ist der USV Scheiblingkirchen wieder in der 1. Landesliga. Die Meistermannschaft 2022 ist in ihren Grundzügen noch vorhanden, seit dem Titel hat sich aber einiges getan - vor allem jetzt, nach dem Abstieg.

Das war die Ausgangslage: Eigentlich war der Plan, mit Christoph Knaller trotz Abstieg auch in der 1. Landesliga weiterzumachen. Doch die sportliche Leitung befürchtete einen Exodus, da sich in der Kabine einiges an Unzufriedenheit aufgestaut hat - und zog die Reißleine, trennte sich von Knaller und installierte Thomas Husar, den doppelten Meistertrainer, wieder an der Seitenlinie. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte Hannibal bereits die Alpen überquert, acht Abgänge standen am Ende zu Buche.

Das tat sich im Sommer: Bemüht, die Löcher zu stopfen, griffen die Scheiblingkirchner zu routinierten Legionären - Aliaksandr Kuhan und Milan Milovanovic sollten der Truppe Halt geben, dazu bringt auch Gino Linhart viel Erfahrung mit. Die freien Kaderplätze sollen vor allem die eigenen Youngsters auffüllen bzw Spieler, die zuletzt eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben.

Das ist der NÖN-Tipp: Mit Kuhan, Kapitän Michael Steiner, Daniel Ressler und Mirza Jatic ist das Zentrum in der Defensive jedenfalls Liga-Spitze - entscheidend wird sein, wie die neue Identität ohne die blitzschnellen Außenbahnspielern in der Offensive gelebt wird. Scheiblingkirchen kann nach verdautem Schock sicher eine gute Rolle spielen, Platz vier bis sechs ist aber das Höchste der Gefühle.