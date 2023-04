Daniel Meier steht für Schrems wieder auf dem Platz

Werbung

Was er selbst schon für Herbst erhofft hatte, ist jetzt endlich Wirklichkeit geworden: Daniel Meier spielt wieder Fußball! Der Flügelspieler hat die mehr als eineinhalbjährige Verletzungspause beendet, spielt seit dem Frühjahrsauftakt in der Schremser Reserve. Für das Heimspiel gegen Kilb wäre schon geplant gewesen, den 26-Jährigen auch in den Kampfmannschaftskader als Ersatzmann zu berufen.

„Wir haben es aber dann gelassen. Er ist noch nicht ganz schmerzfrei, hat das Knie nach dem Reservespiel wieder gespürt. Das ist aber auch logisch nach so langer Pause. Er muss sich wieder an die Belastung gewöhnen“, sagt Sportleiter Herbert Zimmel. „Wir geben ihm die Zeit, die er braucht. Er ist aber auf einem guten Weg. Ich würde ihm wirklich von Herzen gönnen, wenn er wirklich wieder ganz zurückkommen könnte.“

Meier hat eine sehr lange Verletzungsgeschichte hinter sich. Wir berichteten erst im September vom beschwerlichen Weg des früheren Waldviertler Top-Talents: Was macht eigentlich Daniel Meier?