Augustin mit neuer Aufgabe

Früh übt sich! Am Samstag wurde Michael Augustin erst 25 Jahre jung, seine aktive Fußballlaufbahn lässt der frühere Stripfing und FC Marchfeld-Verteidiger aber schon ausklingen. „Außer wenn die Reserve zu wenig Spieler hat, dann will ich schon aushelfen. Sonst hab ich es eigentlich nicht vor“, erklärt er.

Seine Hauptaufgabe wird sich künftig neben dem Feld abspielen, Augustin unterstützt SC Korneuburg-Headcoach Gerald Schalkhammer als Co-Trainer und coacht zusätzlich die Reservemannschaft. „Die ersten Wochen waren okay. Wir haben viel individuell gearbeitet, weil einige Spieler noch im Urlaub waren“, so der frühere Verteidiger. Er verfolgt klare Ziele: „Mir persönlich geht es eher um die Entwicklungsarbeit, als um Ergebnisse. Ich will so viele Spieler wie möglich in die Kampfmannschaft raufbringen.“

Das D-Diplom beim Niederösterreichischen Fußballverband hat er bereits absolviert, im September geht es weiter. Es folgt das C-Diplom.