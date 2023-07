Der letzte Transfer des Frühstarters ist durch

Während die meisten Eltern, Schüler und auch Kicker die erste Urlaubswoche genießen, pfiff SC Korneuburg-Cheftrainer Gerald Schalkhammer diesen Montagabend zum Trainingsauftakt – so früh wie sonst nur Regionalligist Leobendorf.

„Hört sich tragischer an, als es ist. Wir haben effektiv nur vier Wochen bis zum ersten Pflichtspiel (Anm.: erste Runde des Admiral NÖ Meistercups) und sind gerade am Anfang nicht immer komplett“, erklärt Schalkhammer, um noch eine kleine Anmerkung wegen des frühen Saisonstarts anzufügen: „Vielleicht sollte sich der Verband da was überlegen, weil mittlerweile können wir ja locker bis Anfang Dezember spielen.“ In der ersten Woche wird die Grundlagenausdauer im Fokus stehen und auch die Integration der Neuen. Insgesamt werden die Meisterkicker gleich fünf Vorbereitungsspiele bestreiten.

Und Stichwort Neuzugang, jetzt ist auch der Transfer der letzten Neuverpflichtung durch: Gregor Simandl kommt vom Wiener Stadtligist Schwechat. Der 1,90 Meter große Defensivallrounder war eine der Stützen beim Dritten der abgelaufenen Spielzeit und soll die Qualität und Quantität im SCK-Kader erhöhen.

Damit ist das Transferprogramm der Korneuburger laut Schalkhammer abgeschlossen, sein Handy hört trotzdem nicht auf zu klingeln: „Ich bekomme täglich Anrufe oder Nachrichten von Interessenten, aber unser Kader ist voll. Jetzt freue ich mich, dass wir voller Elan in eine neue Ära starten.“