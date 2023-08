Ein Fragezeichen gibt es noch auf der Sechs

Nach dem überzeugenden 7:1-Auswärtssieg im NÖ-Meistercup gegen Asparn (siehe auch Seite 73) ist man im Lager des SC Sparkasse Korneuburg bereit für den Meisterschaftsauftakt gegen Kilb am kommenden Freitag.

Ein Fragezeichen gibt es aber auf der Sechserposition. Denn weil Maximilian Balzer und Daniel Hautzinger, in Normalfall eine der besten Doppelsechs der Liga, jetzt doch ausfallen werden, muss Trainer Gerald Schalkhammer impro- visieren. Höchstwahrscheinlich werden auf dieser Position, wie schon gegen Asparn, Ömer Topal und Neuzugang Marc Ortner auflaufen. Neben Balzer und Hautzinger wird übrigens auch Abwehr-Ass Mustafa Yavuz wegen Knieproblemen fehlen.

In der Offensive schaut die Lage bei den Korneuburgern schon deutlich rosiger aus. Zum einen, weil Lorenz Grabovac schon in beachtlicher Frühform ist, der Neuzugang aus Bisamberg ist schon angekommen in der Bezirkshauptstadt. Und zum anderen, weil bei einem anderen Neuen, Armin Mujakic, auch endlich der Knoten geplatzt ist – was seine drei Treffer gegen Asparn beweisen. „Das freut mich für ihn, er ist ein ganz feiner Kicker, der auf einem guten Weg ist“, findet Schalkhammer.

Zurück zum Start: Gegen die Kilber, immerhin Fünfter der Rückrundentabelle, und Ortmann (Sechster) wollen die Korneuburger punkten – wie Schalkhammer unterstreicht: „Das sind Gegner unserer Kragenweite und auch echte Standortbestimmungen, wo wir schon stehen.“