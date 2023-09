Küssler stoppte den Heimfluch

Es schien wie verhext zu sein! Auch im vierten Heimspiel war der SC Korneuburg die bessere Mannschaft, aber zum vierten Mal schien wieder kein Sieg im eigenen Stadion herauszuschauen. Zumindest bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit gegen die SG Rohrbach/St. Veit, als Julian Küssler, der zuvor schon die Latte getroffen hatte und am überragenden Rohrbach-Keeper Stefan Kranabetter gescheitert war, zum vielumjubelten 2:1-Erfolg einköpfte.

„Das war ein Sieg des Willens der Mannschaft, die ihn sich unglaublich hart erarbeitet hat. Denn es ist nicht leicht, gegen einen Gegner durchzukommen, der so tief und defensiv kompakt steht“, analysierte Coach Gerald Schalkhammer. Erneut lag es nicht an den mangelnden Chancen, sondern an deren Verwertung. Dennoch ist die Stimmung im Lager der Korneuburger äußerst positiv. Weil nämlich Tabellenführer Schrems gegen den zweiten Aufsteiger, St. Peter/Au, nicht über ein Unentschieden hinauskam, ist die Schalkhammer-Elf mit drei Punkten Rückstand als Zweiter nun erster Verfolger der Waldviertler.

Was besonders ins Auge sticht, ist die defensive Kompaktheit; keine Mannschaft der Liga kassierte bisher weniger Gegentore (acht Stück) als die Korneuburger. Das ist neben Tormann Michael Stöckl und der eingespielten Viererkette Thoma/Yavuz/Kovacevic und Erel auch dem starken defensiven Mittelfeld rund um Daniel Hautzinger und den starken Sommer-Neuzugang Marc Ortner zu verdanken.