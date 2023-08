Test gegen Mannschaft mit 30 Millionen Marktwert

In den letzten Jahren war der SC Sparkasse Korneuburg zumeist in der Favoritenrolle bei seinen Spielen, am vergangenen Montag war man laut Trainer Gerald Schalkhammer „Jausengegner.“ Denn da absolvierte der Auf-steiger ein kurzfristig eingeschobenes Testspiel gegen das katarische Top-Team Al-Rayyan SC – mit einem Kader im Marktwert von knapp 30 Millionen.

Bei den Katarern kickten so prominente Namen wie der Brasilo-Spanier Rodrigo, der erst im Juli von Leeds United zu Al-Rayyan kam, oder Marokkos Nationalteamspieler Sofiane Boufal. Trotzdem fiel das Ergebnis auf dem Eggendorfer Sportplatz nicht so klar aus: Mit 0:4 – Pausenstand 0:2 – unterlag Korneuburg, auch alle Stars des Gegners kamen zum Einsatz. „Ein guter Test, wo ich viel Gutes, aber auch einige Dinge gesehen habe, die mir nicht so gut gefallen haben“, resümierte Schalkhammer zufrieden und zeitgleich selbstkritisch.

Wie kam es überhaupt zu diesem Test? Korneuburg sagte der Wiener Stadtligist ASV 13 kurzfristig ab und den Katarern, die aktuell auf Trainingslager in Österreich weilen, sprang der ursprünglich geplante Gegner, Haladas aus Ungarn, ebenfalls ab. Und da man in der Bezirkshauptstadt, seit dem Trainingslager der marokkanischen Nationalmannschaft letzten Sommer, bestens vernetzt ist mit dem arabischen Raum, wurde schnell der Kontakt hergestellt.

Was tut sich sonst beim SCK? Ömer Topal stieg wieder ins Mannschaftstraining ein, während bei Manuel Tuczai die Befürchtung wahr wurde, dass er unters Messer muss.