Tuczai droht Herbst-Aus

Zwei Testspiele hatte der SC Sparkasse Korneuburg in der Vorwoche vor der Brust, zweimal gab es laut Trainer Gerald Schalkhammer „eine durchwachsene Leistung. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen.“ Gegen 1980 aus der Wiener Landesliga gab es ein 2:2, gegen Rohrendorf aus der 2. Landesliga West einen 2:1-Erfolg in der Fremde.

Mehr Sorgen bereiten ihm aber ein paar Personalien, vor allem jene von Manuel Tuczai. Der 32-jährige Offensivmann laboriert an Schulterproblemen und muss wahrscheinlich operiert werden, was ein Aus für die komplette Herbstsaison zur Folge hätte.

Und auch auf der Sechs gibt es Probleme: Maximilian Balzer und Daniel Hautzinger fehlen ebenso wie Ömer Topal, der einen Bluterguss im Knöchel hat, weswegen man bei ihm noch vorsichtig sein müsse, wie Schalkhammer berichtet.

Ansonsten läuft alles bei den Korneuburgern, auch wenn der Trainer noch nach der richtigen Mischung in den einzelnen Mannschaftsteilen sucht. „Aber genau dafür ist die Vorbereitung ja auch da.“ Mit den Neuzugängen ist er auch zufrieden: „Sie geben Gas und sind schon voll integriert.“ So wie Stürmer Oliver Ifkovits, der in den ersten drei Tests gleich dreimal traf.