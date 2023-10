Und plötzlich ist man Erster

Das Waldviertel war eine Reise wert für Trainer Gerald Schalkhammer und seinen Mannen des SC Sparkasse Korneuburg. Denn mit einem 3:0-Auswärtserfolg bei Schlusslicht Waidhofen/Thaya löste man seine Pflichtaufgabe souverän, während 30 Kilometer weiter nördlich Zwettl im Derby Schrems vor über 1.000 Zuschauern schlug, weshalb die Korneu-burger die Tabellenführung übernahmen.

Für Schalkhammer mehr als nur eine schöne Momentaufnahme: „Nach drei Runden wäre es so, aber nach neun kannst du schon sagen, das ist ein Indiz, dass die Mannschaft enorme Qualität hat.“ Gegen eine stark ersatzgeschwächte Waidhofner Mannschaft, bei der alle drei Legionäre verletzungsbedingt fehlten, war es ein Spiel auf einer schiefen Ebene: Kor-neuburg nahm das Heft in die Hand, bestimmte das Tempo, agierte mit Nachdruck und war gefühlt 90 Prozent im Ballbesitz. Waidhofen versuchte, tief zu stehen und Nadelstiche zu setzen. Der Kampfgeist war bei den Gastgebern auch top, offensiv gelang aber nichts. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fielen.

Ein Traumcomeback von Mujakic

Schalkhammer, der aktuell kadertechnisch aus dem Vollen schöpfen kann, freute sich besonders über das 3:0. Wieso? Weil es Armin Mujakic, nach herrlicher Vorarbeit von Attila Erel, per Kopf erzielte. Für den Sommer-Neuzugang, nach 74 Minuten eingewechselt, ein perfektes Comeback nach seiner langen Verletzungspause.