Veilchen fehlen ihre Blüten

Die Violetten konnten nach dem Sieg am ersten Spieltag nicht weiter aufblühen: Seit fünf Wochen wartet die Leuchtmann-Elf auf einen Sieg, diese Woche musste Lanzenkirchen eine 0:7-Klatsche in Enzesfeld hinnehmen.

Doch die Ausfallliste der Veilchen ist lang: Matthias Schmitz (Muskelfaserriss), Marco Schmidt (Polizeischule), Maximilian Dorfmeister (Sprachreise), Marcel Terpe (Augenhöhlen- und Jochbeinbruch) und Nikola Vucic (Sperre) standen gegen Enzesfeld nicht im Kader.

Die Aufzählung wird sogar noch um einen weiteren Leistungsträger ergänzt, der länger fehlen wird: Torhüter Patrick Janecek wurde vom gegnerischen Stürmer mit gestrecktem Knie abgeräumt. Die Nase stand auf die Seite, der Goalie war blutüberströmt, der Schiri zückte keine Karte. Darüber ist Lanzenkirchen-Coach Michael Leuchtmann wutentbrannt: „Das war eine ganz klare Rote Karte und wenn er ausgeschlossen wird, verlieren wir sicherlich nicht 0:7. Bei einem Nasenbeinbruch, auch wenn es nicht absichtlich war, keine Karte zu zeigen, ist Wahnsinn.“ Auch Innenverteidiger Patrick Rebitschek musste nach vier Minuten leicht angeschlagen vom Platz, sein Einsatz im nächsten Match ist fraglich. Kurios: Bei den ersatzgeschwächten Lanzenkirchnern musste sogar der 40-jährige Co-Trainer Danijel Todorovic auflaufen.

Leuchtmann antizipiert, auch im nächsten Match auf mindestens fünf Leistungsträger verzichten zu müssen. Wenn jedoch die meisten einmal fit sind, soll in Lanzenkirchen wieder ein anderer Wind wehen: „Wir konnten diese Saison noch nie komplett spielen, es haben immer drei Stammspieler gefehlt. Wenn alle auflaufen könnten, bin ich davon überzeugt, dass wir gegen jeden mithalten können.“ Die Aufgabe am nächsten Spieltag könnte jedoch machbar sein: Das bisher punktlose Aspang gastiert in Lanzenkirchen...