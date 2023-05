Vorgewarnter Derbygegner

Die 1:2-Niederlage in Rohrbach schmerzt. „Absolut unnötig, die Chancen wären da gewesen, die Partie zu gewinnen“, ärgerte sich Ortmann-Trainer Christoph Stifter, der einmal mehr am fahrlässigen Umgang der Tormöglichkeiten verzweifelt. „Darum, dass wir eh brav waren und wir es dem Gegner richtig schwer gemacht haben, können wir uns leider nichts kaufen…“, so Stifter.

Ristic: „Der Trainer weiß alles über uns“

Jetzt steht das Derby gegen Kottingbrunn, den Landesligist aus dem Nachbarbezirk Baden auf dem Zettel. Im Hinspiel entführten die Ortmanner dank einem Jacob Paul-Goldtor alle drei Punkte aus der „Gruab‘n“. Die Kottingbrunner sind deswegen auf Wiedergutmachung aus – und auf der Hut. „Wir hatten immer den Gegner, den Ortmann eine Woche später hat – ich gehe also davon aus, dass Trainer Christoph Stifter alles über uns weiß“, ist sich Kottingbrunn-Coach Zeljko Ristic bewusst.