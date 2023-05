Das bunte Basteln kann beginnen

Die Aktie „Christoph Stifter“ war eine heiße – diverse Vereine schickten sich an, Ortmann den Trainer abzuwerben. Am Ende entschied sich der Burgenländer aber für ein weiteres Jahr im Piestingtal. Parallel zu den Verhandlungen rund um die Zukunft des Coaches schritt auch die Kaderplanung voran. Und da soll auch in den nächsten Tagen und Wochen alles abgeklärt werden – so gilt vor allem die Frage um Marco Meitz und seinen potenziellen Abschied Richtung Wiener Neustadt und die Funktionärs-Laufbahn beim baldigen Ligakonkurrent abzuklären.

„Unabhängig davon würden wir uns gerne in der Offensive verstärken“, bestätigt Stifter auf NÖN-Nachfrage ein offenes Geheimnis, in welche Richtung es gehen soll. Denn während die Defensive auf Meisterniveau performt, ist es auf der anderen Seite des Feldes noch ausbaufähig…

Nicht mehr dabei sein wird Luka Jokanovic, ihm teilte der Verein mit, dass ohne ihn geplant wird. Der 26-Jährige kam im Sommer von Ligakonkurrent Rohrbach, blieb aber als Mittelfeldregisseur hinter den Erwartungen, die in ihn gesteckt wurden.