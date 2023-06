Ein Heimkehrer und neue Gesichter für Ortmann

Die Abgänge beim SC Ortmann sind bekannt und prominent: Marco Meitz und Philipp Brandecker ziehen jetzt beim Wiener Neustädter SC die Fäden, wo sie auf die Ex-Ortmanner Luka Jokanovic und seit dieser Woche enthüllt auch auf Philipp Eichberger treffen. Dominik Schneidhofers Zukunft ist noch offen, Manuel Lagler heuert bei Stammverein Berndorf in der Gebietsliga an. Auch die Gebrüder Graf stehen auf der Abgangsseite – Abwehrspieler Niklas wechselt zur Ortmann-Partnerverein Oed in die 2. Klasse, Mittelfeldmann Philipp wird zwecks Erfahrungen sammeln den Klub verlassen, unter anderem sind Scheiblingkirchen II und Weikersdorf in der Verlosung.

So ein Loch am Spielersektor schreit natürlich nach Zugängen – ein Schrei, der in den letzten Tagen und Wochen von den Verantwortlichen beantwortet wurde. Der prominenteste Neuzugang ist ein alter Bekannter: Yasin Adigüzel kehrt zu seinem Heimatverein zurück, für den er von 1999 bis 2012 und von 2014 bis Jänner 2016 kickte. Dazwischen sah er mit Horitschon, Katzelsdorf, Traiskirchen, Eggendorf, Bad Vöslau, Kottingbrunn und zuletzt Katzelsdorf einige Top-Adressen der regionalen Fußballwelt. „Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat“, so Ortmann-Trainer Christoph Stifter, der sich bei den Spiel-Beobachtungen von Liga-Konkurrent Kottingbrunn in der Hinrunde ein gutes Bild von Adigüzel machen konnte: „Echt top, wie mannschaftsdienlich er spielt, er wird uns bestimmt weiterhelfen.“ Diese Anforderungen gelten auch für die restlichen Ortmann-Transfers...

...wie etwa den 19-jährigen Justin Strodl, der aus einer Forchtensteiner Kicker-Dynastie stammt, im Burgenland die Akademie durchlief, ehe er vergangenen Sommer zu Lafnitz II in die steirische Landesliga wechselte, dort auf 29 Einsätze und vier Treffer kam.

Einen Burschen aus der Region holte Ortmann mit dem Wiesmather David Gallei – 20 Jahre jung, soll er nach einer längeren Zeit mit Verletzungspech in Ortmann wieder voll angreifen. Und während die Grafs in Ortmann nicht mehr Teil des Landesliga-Kaders sind, gibt es jetzt ein neues Brüderpaar: Valentin Toifl, letzte Saison „Pool-Spieler“ im Rahmen der Kooperation mit Oed, wird fixer Bestandteil der „Ersten“ und von den Wiener Neustädter Juniors kommt Lukas Toifl. Dazu rücken Tobias Fischer und Sebastian Klauser ebenfalls nach.

Aus Katzelsdorf kommt auch der neue Vollhofer-Backup: Markus Lechner (namensgleich, aber nicht verwandt mit Tormanntrainer Markus „Bratschi“ Lechner).