Ein Verein für die ganze Region

Die Saison 2022/23 war die erfolgreichste Spielzeit der jüngeren Ortmanner Vereinsgeschichte. Mit 40 Punkten beendete die Kampfmannschaft der Piestingtaler auf einem hervorragenden sechsten Platz und etablierte sich damit in der oberen Tabellenhälfte. Jetzt will sich die junge Truppe von Cheftrainer Christoph Stifter neuerlich beweisen.

In der Transferzeit unterstrich Ortmann noch einmal die Bindung zur Region und das Vertrauen in junge Spieler. Das Durchschnittsalter im KM-Kader beträgt 22,8 Jahre. 50 Prozent der Spieler kickten bereits im Nachwuchs für den SCO und 80 Prozent stammen aus der unmittelbaren Umgebung.

Foto: zVg

Das Ziel ist es, sich mit dieser jungen, regionalen Truppe wieder im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen. Während Ortmann den bodenständigen Weg wählte, rüstete die Konkurrenz ringsum auf. „Die Landesliga ist heuer so interessant und wohl so stark wie seit zwei Jahrzehnten nicht“, spielt Ortmann-Obmann Stefan Hausmann auf die zahlreichen Konkurrenten aus dem südlichen Niederösterreich an.

Duelle gegen Kottingbrunn, Scheiblingkirchen oder Gloggnitz haben mittlerweile schon Tradition. Besonders wird das Aufeinandertreffen mit dem Wiener Neustädter SC. Zuletzt traf der erfolgreichste Verein der Region vor knapp 20 Jahren (19. März 2004) auf den größten Verein der Bezirkshauptstadt. „Endlich gibt es wieder das größte Spiel im Bezirk Wiener Neustadt“, fiebert Hausmann schon dem Heimspiel am 23. September entgegen.

Ortmann konzentriert sich aber eben nicht nur auf die Kampfmannschaft, sondern will seinen eigenen Talenten eine entsprechende Entwicklungsmöglichkeit geben. Die Kooperation mit dem 2. Klasse Steinfeld-Verein WSV Oed trägt dabei erste Früchte. Spieler wie Sebastian Klauser und Valentin Toifl nutzten das Sprungbrett, um in der vergangenen Saison erste Erfahrungen in der Landesliga zu sammeln. In dieser Saison sollen die eigenen Youngster noch eine größere Rolle innerhalb der Mannschaft von Trainer Stifter übernehmen. „Die Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft ist sehr gut und die Qualität der KM II und U23 konnte gesteigert werden“, ist Hausmann begeistert.

Stolz ist der Vereinschef auch auf die Jugendarbeit. Das Team rund um Jugendleiter Michael Panzenböck kümmert sich derzeit um mehr als 100 Kinder in sieben Mannschaften — von den Bambinis bis hin zu der U16.

Der Verein

KM-KADERTor: Nico Vollhofer, Markus Lechner, Tobias FischerAbwehr: Matthias Aigner, Roland Hofer, Florian Hönigsberger, Sebastian Schmidt, Eric Schmutzer, Lukas Toifl, Valentin Toifl.Mittelfeld: Christopher Klauser, Moritz Lehn, Pascal Lindenthal, Lukas Schneider, Nico Schühler, Martin Steiner, Justin Strodl.Angriff: Yasin Adigüzel, David Gallei, Sebastian Klauser, Johannes Panzenböck, Jacob Paul. VORSTANDObmann: Stefan Hausmann.Stv.: David Klauser. Sportlicher Leiter: Stefan Hausmann.Kassier: Stephan Ruesch. Jugendleiter: Michael Panzenböck.JÜNGSTE ERFOLGEMeister der 2. Landesliga Ost 2017/18Meister Gebietsliga SSO 2016/17