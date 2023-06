Feinschliff bei den offenen Fragezeichen

Noch eine Woche gönnt Ortmann-Trainer Christoph Stifter seinen Spielern Sommerpause, bevor der Anpfiff zur Vorbereitung ertönt. Er selbst und der Vorstand hatten selbst nur wenig Zeit zum Verschnaufen – denn der Kaderumbruch ist groß, das Gesicht der Mannschaft wird ein anderes sein. Und das Transferprogramm ist zwar schon weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Ein Ex-Ortmanner, den die Piestingtaler auf ihrer Liste hatten, wird allerdings nicht ins Alpenstadion zurückkehren. Devran Tiskaya wechselt von Liga-Konkurrent Kottingbrunn zu Ritzing: „Der Wechsel war nicht leicht für mich, aber ich habe in der Rückrunde nicht mehr so viele Minuten bekommen, wie ich es mir vorgestellt habe.“ Er freut sich auf seine neue Aufgabe im Burgenland: „Ich finde, Ritzing ist eine gute Adresse, sie haben eine Top-Anlage und spielen oben mit – und daher habe ich nicht lange nachdenken müssen. Wir wollen Meister werden und in die Regionalliga aufsteigen!“

Tiskaya, der im Sommer 2021 von Ortmann zu Neufeld wechselte, im Februar 2022 bei der 1b des Wiener Sport-Clubs anheuerte und im Sommer 2022 zu Kottingbrunn kam, wäre in Ortmann auf der Außenbahn vorgesehen gewesen. Stifter hält sich für weitere Transferschritte aber auch andere Schachzüge offen: „Möglich, dass wir einen der bisherigen Offensivspieler dann wieder vermehrt auf der Seite einsetzen und dafür ganze vorne noch aktiv werden. Wir halten die Augen offen.“