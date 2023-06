Geknackter „Vierziger“ als erfülltes Ortmanner Saisonziel

Griff nach dem Rekord. Noch nie hatte es eine Ortmanner Mannschaft in der jüngeren Vereinsgeschichte geschafft, die 40-Punkte-Marke in der 1. Landesliga zu knacken. Entsprechend beachtlich und mutig galt die Ansage vor der Saison, dass es heuer so weit sein sollte.



Starker Herbst. Die Ortmanner legten mit zwei Siegen zu Beginn los, mussten aber dann gegen den späteren Tabellendritten Gloggnitz anerkennen, dass noch ein paar Prozentpunkte auf das Podest fehlen würden.

Hofübergabe. Mit Erich Panzenböck zog sich im Winter einer der verdientesten und erfolgreichsten Funktionäre der Ortmanner Klubgeschichte zurück, seine Fußstapfen versucht Stefan Hausmann als Obmann auszufüllen.



Beton der Marke „Ortmann“. 14 Mal (!) bekam Ortmann in dieser Saison kein Gegentor – ein nahezu meisterlicher Wert. Nico Vollhofer machte nahtlos dort weiter, wo sein Vorgänger Matteo Hotop aufhörte.



Sinneskrise. Durch die Turbulenzen rund um den Abgang einer Ortmanner Spielergruppe rund um Marco Meitz zum SC Wiener Neustadt fehlte im Frühjahr der nötige Fokus, eine Mini-Ergebniskrise brach aus.



Das sagt Trainer Christoph Stifter: „Wir können hochzufrieden ein positives Resümee ziehen, wir haben die 40 Punkte erreicht, auch wenn wir es am Ende spannender als notwendig gemacht haben.“