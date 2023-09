Kein Stolpern bei den Zwischenschritten

Das emotionale Prestige-Duell gegen Scheiblingkirchen vor zwei Wochen, das langersehnte Bezirks-Derby gegen Wiener Neustadt in knapp zwei Wochen: Beim SC Ortmann jagt im Spielkalender ein Highlight das andere. Für Trainer Christoph Stifter eine besondere Herausforderung: „Wichtig für uns ist auszublenden, was das nächste Heimspiel ist und sich auf die bevorstehenden Aufgaben zu konzentrieren.“ In concreto am vergangenen Freitag Kilb und diese Woche Haitzendorf. Wobei ganz ausblenden wird selbst bei allem Bemühen nicht möglich sein, zu sehr fiebert die ganze Ortmann- und Wiener Neustadt-Familie diesem Duell entgegen. Dabei gab's am Freitag genug Ablenkungen – auch der unschönen Art. So musste in der Reserve der Notarzt anrücken, Ortmanns U23-Kicker Nils Berger sprang die Kniescheibe heraus, er konnte seine Beine nicht mehr spüren – der Rettungseinsatz stellte alles andere in den Schatten...

Flutlicht streikte, dann kam Ortmann in Fahrt

Apropos Schatten: Ein Flutlicht-Problem drückte auf die Pausetaste, Ortmann tappte deswegen über 20 Minuten im Dunkeln. Als dann wieder die Lichter angingen, ging auch Ortmann ein Licht auf, aus dem 1:2-Rückstand wurde ein 3:2-Erfolg. „Jetzt kann man sagen, dass wir in dieser Saison angekommen sind“, so Stifter.

Losgelöst von den jüngsten Erfolgen zieht Ortmann-Trainer Stifter auch ein Rotationsprinzip durch. So fanden sich Abwehrchef Eric Schmutzer und Kapitän Martin Steiner auf der Bank wieder, Matthias Aigner und Lukas Schneider bekamen statt ihnen den Vorzug in der Startelf. „Das ist mit den Spielern kommuniziert, wir wollen, dass so viele Spieler im Kader wie möglich, so viele Minuten wie möglich bekommen“, schildert Stifter.

Am Sonntag geht es nach Haitzendorf. Und das ist quasi ein Ortmanner Angstgegner: In sechs Partien in den vergangenen 16 Jahren (Beginn der Online-Aufzeichnungen) gab es nur einen Ortmanner Sieg – in der Vorsaison, 3:0.