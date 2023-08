Letzte Plätze zu vergeben

Das 4:2 gegen Pitten verlief nicht zu hundert Prozent nach Wunsch von Trainer Christoph Stifter, für den Zeitpunkt in der Vorbereitung wären aber durchaus anständige Dinge dabei gewesen. Jetzt wirds dann langsam ernst, der Saisonauftakt gegen Gloggnitz naht in Riesenschritten.

Und dazu steht diese Woche noch die Generalprobe gegen 2. Landesliga-Absteiger Eggendorf auf dem Programm. Naheliegend, dass gegen die „Rotjacken“ schon die Spieler mehr Spielzeit bekommen, die auch in der Meisterschaft den Vorzug bekommen werden. „Auf zwei, drei Positionen werden wir noch durchwechseln“, will sich Stifter noch nicht restlos in die Karten blicken lassen. Und vor allem wie es dann gegen die Gloggnitzer aussehen wird, ist sowieso ein Buch mit sieben Siegeln. „Wir werden die Spieler auf das Feld schicken, die uns an diesem Tag die größte Chance geben, die Partie zu gewinnen“, schmunzelt Stifter.

Für die Ortmanner begann diesen Sommer eine neue Zeitrechnung: Der Abschied von Marco Meitz und Co. hat zu einer „Wachablöse“ im Kader der Piestingtaler geführt – neue und junge Spieler füllen die Lücke aus, die die Gallionsfigur der letzten Jahre hinterlassen hat. Und das, nach der historischen 40-Punkte-Saison im Vorjahr...