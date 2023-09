Lob als fader Trostpreis

Die Derby-Partie beim SC Ortmann hatte mehrere Sieger – auf dem Feld jedenfalls die Gäste vom SC Fortuna Wiener Neustadt, abseits davon die Gastgeber, die sich über einen knapp vierstelligen Rekordbesuch auf der Anlage freuen durften. Dass der Trainer der Ortmanner, Christoph Stifter, sich in der Match-Analyse naturgemäß auf das Resultat auf der Anzeigentafel und wie es dazu gekommen ist, ist klar. „Wir sind in unserer Entwicklung an dem Punkt, wo wir noch lernen müssen, solche Partien auch endgültig für uns zu entscheiden. Schade, dass dieser Lernprozess ausgerechnet in so einer Partie sein muss“, so Stifter.

Von den zahlreichen Schulterklopfern nach der Partie fühlte sich der Ortmann-Coach eher nur bedingt getröstet: „Es ist zwar gut gemeint, wenn von den 960 Leuten am Platz 940 davon meinen, dass wir die bessere Mannschaft waren und uns den Sieg verdient hätten. Und viele noch dazu ein blau-weißes Leiberln hatten. Richtig kaufen könnten wir uns davon aber nichts.“

Für die Ortmanner geht es am Samstag zu St. Peter/Au – der punktegleiche Tabellennachbar hat sich mit einem Punkt gegen Tabellenführer Schrems an die Piestingtaler herangeschoben und für Aufsehen in der Liga gesorgt, denn es war erst das zweite Mal, dass der Leader in der heurigen Saison Federn ließ.