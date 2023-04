Ortmann tappt nur beim Flutlicht im Dunkeln

Werbung

Freitag, 17 Uhr – ein ungewöhnlicher Termin für einen Anpfiff einer Kampfmannschafts-Partie. Doch weil ein Parkschaden am Ortmanner Sportplatz-Gelände dem Flutlicht den Saft abdrehte, waren die Piestingtaler zum Verschieben gezwungen. „Bis zum nächsten Heimspiel wird das Flutlicht repariert sein, provisorisch könnten wir es auch schon früher lösen, aber wir wollen es gleich ordentlich beheben“, so Obmann Stefan Hausmann…

…der bei einem anderen Thema ganz und gar nicht im Dunkeln tappt. Sein Trainer Christoph Stifter ist aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und der Erfolge in dieser Saison ein gefragter Mann. Immer wieder fällt sein Name in der Gerüchteküche, wenn es um (möglicherweise) vakante Trainerposten geht. „Ja, das bekommen wir natürlich mit, hören die Spekulationen auch“, erklärt Hausmann auf NÖN-Nachfrage.

Und der Trainer selbst? Der nimmt es gelassen – und mit Humor. „Bis jetzt hat sich nur der SC Ortmann bei mir gemeldet“, schmunzelt der Ortmann-Coach. Der Familienvater aus dem Burgenland fühlt sich wohl im Piestingtal, kann sich eine weitere Zusammenarbeit durchaus vorstellen…

Das sieht auch die Vereinsführung so. „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit des gesamten Trainerteams“, so Hausmann. Bei klärenden Gesprächen soll in den nächsten zwei Wochen Licht in die Sache kommen, pünktlich zum reparierten Flutlicht auch das Trainerthema erstrahlen.