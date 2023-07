Ortmann-Trainer war als Baumeister gefragt

Christoph Stifter, der im Piestingtal in seine fünfte Saison geht, muss einmal mehr seine Baumeister- und Architekten-Fähigkeiten beim Neuerfinden seiner Truppe beweisen. Durch den Abschied von Meitz, Brandecker und Co. können und müssen andere, jüngere Spieler die Führungsverantwortung übernehmen. Mit Heimkehrer Yasin Adigüzel spielt einer der Top-Kreativgeister wieder an seiner alten Wirkungsstätte. Der Ortmanner Erfolg steht und fällt mit der Kompaktheit und taktischen Disziplin der Stifter-Boys.

Eine Wiederholung der historischen 40-Punkte-Marke aus der Vorsaison wird angesichts der Selbstfindungsphase der Ortmanner ein knackiges Unterfangen, wenn Gallei und Strodl einschlagen, aber durchaus machbar. Interessant wird auch sein, wie Coach Christoph Stifter seine angekündigten Wachablöse einleitet.