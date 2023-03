Flutlicht streikt, Partie verschoben!

Stell dir vor, es geht das Licht aus - oder im Fall des SC Ortmann: stell dir vor es geht das Licht gar nicht erst an. Ein Flutlicht-Problem hindert den 1. Landesliga-Klub aus dem Piestingtal an der Durchführung des geplanten Ankick-Termin am Freitagabend, die Partie wurde kurzerhand vorverschoben. Los geht's um 17 Uhr. „Ein herzliches Dankeschön an den Gegner für das Entgegenkommen“, heißt es von Seiten des Vereins.