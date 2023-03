Torsperre der unguten Art

Ungeschlagen beim Tabellenführer, dazu auch noch zu Null gespielt – man kann auch schlechter in eine Saison starten als der SC Ortmann am vergangenen Freitag auswärts in Ardagger. Noch dazu, weil die Truppe von Trainer Christoph Stifter durch einen Eichberger-Stangenschuss dem Goldtor auf Zentimeter nahe kam. „Wir hatten die Möglichkeit, Ardagger als einzige Mannschaft der Liga zwei Mal in dieser Saison zu schlagen, darauf können wir stolz sein“, so der Coach. Auch die Defensivleistung kann sich sehen lassen – zum neunten Mal in dieser Saison hielt Tormann Nico Vollhofer seinen Kasten sauber. „Eine Qualität, die wir uns erarbeitet haben und die uns mittlerweile auszeichnet“, streicht Stifter hervor.

Fünf Partien kein Treffer

Sorgenfalten auf der Ortmanner Stirn bereitet allerdings die Ladehemmung vor dem gegnerischen Kasten. Mit 16 Treffern auf dem Konto befinden sich die Piestingtaler im unteren Drittel der Tabelle in dieser Statistik, nur die Abstiegskandidaten Mannersdorf, Kilb und Spratzern sind noch harmloser. Mit der Vorbereitung eingerechnet schafften es die Ortmanner in den letzten fünf (!) Partien nicht einen Treffer zu erzielen, der letzte Torerfolg datiert auf den 31. Jänner beim 4:1-Erfolg über Berndorf. „Das müssen wir beheben, wir werden im Training den Fokus darauf legen“, lässt Stifter gezielt Abschlüsse vor dem Heimmatch gegen Kilb proben.

