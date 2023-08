Der alte Glanz ist verblasst

Der Cup-Krimi 2017, das 5:3-Torfestival 2019 oder der 4:3-Thriller 2021 — Scheiblingkirchen gegen Ortmann war immer gut für einen echten Leckerbissen. Über die vergangenen Jahre schaukelte sich die Rivalität immer weiter auf, Spielfeld und Ränge standen sprichwörtlich in Flammen, wenn die beiden Teams aufeinandertrafen. „Es war lange Zeit eine Suche nach einem Rivalen, weil in der 1. Landesliga sonst alle Gegner so weit weg angesiedelt waren. Und da war Scheiblingkirchen eben naheliegend“, so Ortmann-Trainer Christoph Stifter, der seit 2019 mit dabei ist.

Durch die Liga-Zusammensetzung mit dem SC Wiener Neustadt und der SV Gloggnitz haben beide Teams mittlerweile andere Lokalrivalen am Kalender rot eingekreist, der alte Glanz von dieser emotionalen Konkurrenz ist verblasst. „Aber wir freuen uns dennoch sehr auf die Partie, wir haben das Gefühl, dass wir vor allem bei dem 3:4 in Scheibling' im Herbst 2021 um verdiente Punkte gebracht wurden, die wollen wir uns wiederholen“, so Stifter.

Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar hält traditionell vor Derbys den Ball flach: „Ein Spiel wie jedes andere in der Liga. Für uns gilt es, den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu machen, da haben wir genug zu tun.“

Ausgerechnet zum Derby ist Scheiblingkirchens Fabian Kürner für das Duell mit seinem Heimatverein wieder fit, hinter Ortmanns Jacob Paul steht hingegen ein Fragezeichen.