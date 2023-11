Verkehrte Vorzeichen

Rund neun Monate ist es her, dass Yasin Adigüzel kurz vor Ladenschluss beim ASK Kottingbrunn vor die Tür gesetzt wurde. Seine Dienste würden nicht mehr benötigt werden, Kottingbrunn würde die Mission Meister ohne den Techniker in Angriff nehmen. Ein Dreivierteljahr später ist viel Wasser die Piesting hinuntergelaufen. Kottingbrunn wurde im Sommer nicht Meister, bleibt auch jetzt im Herbst weit hinter den Erwartungen und findet sich eher im Abstiegs- als im Titelkampf. Adigüzel hat in der Zwischenzeit Katzelsdorf zum Klassenerhalt mitverholfen und schnürt seit Sommer wieder an seiner alten Wirkungsstätte die Schuhe, beim SC Ortmann.

Und dort könnte es nicht besser laufen, zwei Runden vor Herbst-Schluss liegt Ortmann auf Top-Drei-Kurs. Diesen Freitag trifft Adigüzel mit seinen Kollegen auf seinen Ex-Klub. „Das ist natürlich immer eine ganz besondere Angelegenheit, ich freue mich auf die Partie - mit einigen Spielern bin ich noch immer regelmäßig in Kontakt“, so Adigüzel.