Beim Weinlesefest gab's einen historischen Sieg

Da mussten einige SC Retz-Historiker schon etwas länger im Statistikbuch zurückblättern, um einen höheren Sieg als das 6:0 gegen Waidhofen/Thaya am vergangenen Wochenende zu finden. Am 16. April 2016 wurde St. Peter/Au mit 8:1 geschlagen, seit damals gelang es den Grün-Weißen nicht, mit mehr als fünf Toren auf eigener Anlage zu gewinnen.

Bis zum vergangenen Samstag, als die Mannen von Trainer Andreas Haller, pünktlich zum Weinlesefest, den über 600 Fans endlich wieder einmal ein Offensivspektakel lieferten, dass für Beifallsstürme sorgte.

Dabei standen gleich mehrere Spieler mit Mittelpunkt: Egal ob Torjäger und Top-Legionär Jan Schulmeister, der seinen sechsten Treffer aus den letzten fünf Spielen erzielte, über den nimmermüden Ma-nuel Maurer, als Vollstrecker und Vorbereiter, oder Youngster Bahri Jashari, der immer besser in Fahrt kommt.

Haller meinte zwar: „Schön langsam greift alles, was wir uns im Training erarbeiten bzw. erarbeitet haben.“ Doch ihm war es wichtig, trotz dieses Kantersiegs, ein wenig auf die Euphoriebremse zu steigen: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt, denn besonders die Anfangsphase hat mir überhaupt nicht gefallen.“ Zudem fehlten den Waidhofnern auch ihre Legionäre und am Platz war auch zu sehen, weshalb die Waldviertler auf dem letzten Platz stehen. Und Stichwort Waidhofen und Statistik: Ausgerechnet dort feierte man im Oktober 2019 mit dem 5:0 auch den höchsten Auswärtssieg der letzten fünf Jahre.

Aber zum Positiven: Aus den letzten fünf Spielen gab es 13 von 15 möglichen Punkten, dazu nur zwei Gegentore und der Sprung auf Platz vier. Der Rückstand auf Tabellenführer Schrems beträgt nur mehr sechs Punkte.

Jetzt wartet ein echter Angstgegner

Und wenn Waidhofen scheinbar ein Retzer Lieblingsgegner ist, dann ist es Kottingbrunn definitiv nicht. Dort gab es 2014 (!) den letzten Auswärtssieg, überhaupt gab es in den letzten zehn Spielen nur einen vollen Erfolg, dafür aber acht Niederlagen und nur ein Unentschieden. In der Vorsaison gab es ein 0:2 (auswärts) und 0:3 (zu Hause).

Ist es auch ein besonderes Spiel für Haller, der auf seinen Ex-Verein trifft? „Nein, das ist über ein Jahr her und beschäftigt mich überhaupt nicht. Also für mich eine Partie, wie jede andere.“