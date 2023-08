Bergmann sorgte für einen Schockmoment

Glück im Unglück hatte wohl Tormann Timo Bergmann, der sich aktuell um die Nummer zwei im Gehäuse des SC Retz mit Maximilian Stern streitet. Er zog sich nämlich am vergangenen Freitag eine Knieverletzung zu, die im ersten Moment nach einem Kreuzbandriss aussah. Doch eine MRT-Untersuchung am Montag ließ Hoffnung aufkommen, da scheint es sich nur um ein Knochenmarksödem zu handeln. Endgültige Klarheit soll Ende dieser Woche eine weitere Untersuchung bei Sportmediziner Alexander Mildner bringen.

Ein längerer Ausfall wäre besonders bitter, weil die Art und Weise, wie es zu dieser Verletzung kam, gelinde gesagt, kurios war: Denn eigentlich laboriert Bergmann seit längerem an einer Fingerverletzung. Um zumindest ein wenig Matchpraxis zu bekommen, bat er Neo-Coach Andreas Haller um einen Kurzeinsatz auf dem grünen Rasen im Testspiel der Retzer Reserve gegen den SV Manhartsberg am vergangenen Freitag. Doch nach weniger als acht Minuten war das Abenteuer Feldspieler für Bergmann schon wieder beendet. Er blieb im Rasen hängen und musste ausgewechselt werden.

Fix: Bänderriss bei Verteidiger Kaim

Sektionsleiter Werner Mischling war geknickt: „Unglaublich, was für ein Pech der Bursche hat.“ Damit wird Stern als Zweier-Goalie hinter Sebastian Bacher in die neue Saison gehen. Stichwort Verletzung: In Sachen Innenverteidiger soll Abwehrboss Daniel Murtinger diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, während Maximilian Kaim mit einem Bänderriss am Knöchel wohl sechs bis sieben Wochen fehlen wird.

Zum Positiven: Haller konnte ansonsten – bis auf Neuzugang Uran Neziroski, der auf Heimaturlaub war – mit dem gesamten Kader arbeiten und sah beim 5:2-Sieg gegen den Wiener Landesligisten Wienerberg besonders in der ersten Hälfte eine starke Leistung. „Da haben wir in etwa so gespielt, wie ich mir das vorstelle“, war der Trainer zufrieden.

Kein Co-Trainer bis zum Winter

Nach dem Aus von Thomas Frey als Co-Trainer waren Mischling und Co. auf der Suche nach einem Nachfolger, den es jetzt aber nicht geben wird. Weil den Retzern die Wunschkandidaten absagten, wird Haller (zumindest) bis Winter alleine arbeiten, was für ihn aber kein Problem ist: „Das kenne ich schon aus meiner Zeit aus Purbach in der Burgenlandliga, auch damals ging es gut und wir waren erfolgreich.“ Und vielleicht kann man sich durch das gesparte Geld ja im Winter einen Neuzugang mehr leisten ...

Dafür hat Retz Ersatz für die vakante Zeugwart-Position gefunden: Walter Tatarek, der schon im Nachwuchs bei den Grün-Weißen arbeitet und in Pension ist, übernimmt von Markus Logar, der ihn aber noch tatkräftig unterstützen und einweisen wird.