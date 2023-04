Das sind die größten Baustellen im Kader

Werbung

Ein ruhiges Wochenende liegt hinter dem SC Retz nach der Absage des Kottingbrunn-Matches (Anm.: siehe Story links unten). Grund genug für die NÖN, einmal den Kader der Weinstädter unter die Lupe zu nehmen – und zwar, wer über den Sommer hinaus bleiben wird bzw. wer gehen könnte. Eine Bestandsaufnahme:

Die Tormänner

Sebastian Bacher zählt zu den besten Schlussmännern der Liga und soll gehalten werden. Allerdings hat der 22-Jährige noch nicht unterschrieben, wartet womöglich noch die sportliche Entwicklung in den nächsten Wochen ab. Sein Verbleib wäre aber essenziell für die Retzer.

Dahinter scheint Timo Bergmann Fixstarter für 2023/24, auch Maximilian Stern könnte bleiben.

Die Verteidigung

Das Innenverteidigerduo Daniel Murtinger und Maximilian Kaim hat schon verlängert, die Leihe von Außenbahnspieler Kevin Petuely vom SV Horn soll fortgesetzt werden. „Da laufen Gespräche mit Geschäftsführer Andreas Zinkel“, verriet Sektionsleiter Werner Mischling.

Unbedingt gehalten soll auch Christoph Rapp werden, wenngleich der 28-Jährige schon im Vorjahr fast weg gewesen wäre. Beim momentan noch verletzten Stefan Bräuer gibt es große Fragezeichen und eine Rückkehr von Edin Planic, der aufgrund seiner Verletzung aktuell in seiner Heimat Bosnien weilt und schon lange nicht mehr am Retzer Sportplatz gesehen wurde, erscheint momentan mehr als nur unwahrscheinlich.

Bleibt noch Jakob Bichler, der durchklingen ließ, aus Motivationsgründen kürzertreten zu wollen.

Das Mittelfeld

Kapitän Christopher Ledineg hat genauso verlängert wie Eigengewächs Niklas Hacker und „Staubsauger“ Clemens Zöch. Winter-Neuzugang David Ebner muss sich im Frühjahr noch für den kommenden Herbst empfehlen.

Auf der Seite soll Vereinslegende Jan Schulmeister ein weiteres Jahr gebunden werden.

Dafür wird ein Leistungsträger den Verein fix verlassen: Flügelspieler und „Speedy“ Fabian Steirich muss aus beruflichen Gründen kürzertreten und Retz auf jeden Fall verlassen.

Der Sturm

Shooting-Star Predrag Radic soll unbedingt gehalten werden und auch mit Tobias Eggenfellner stehen Gespräche an. Fragezeichen gibt es indes bei Youngster Manuel Maurer, der ein wenig in seiner Entwicklung steckengeblieben ist.

Das Trainerteam

Obmann Helmut Bergmann will mit Coach Rene Hieblinger verlängern, der auch nicht abgeneigt ist. „Wir werden uns zeitnah zusammensetzen und alles besprechen“, so Hieblinger. Co-Trainer – und „Urgestein“ – Thomas Frey ist am überlegen, ob er weitermacht.