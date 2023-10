Der Verletzungsteufel wütet in der Weinstadt

Das Positive vorneweg: Nach der Niederlage in Gloggnitz gewann der SC Retz am Nationalfeiertag gegen Langenrohr – und fettete danach am Kürbisfest mit einem eigenen Stand die Vereinskassa auf. Negativ: Die Leistung gegen die Gäste aus dem Tullnerfeld war alles andere als gut. Oder wie es Trainer Andreas Haller formulierte: „Von zehn solchen Partien verlieren wir neun. Das Ergebnis (Anm.: 2:1) war noch das Beste.“ Allerdings pfeift man in der Weinstadt personell aus dem letzten Loch. Mittlerweile müssen Haller und Co. den Ausfall von acht (!) Leistungsträgern verkraften. Wir haben den Überblick:

Die Verletzten

Zu Jan Schulmeister und seiner Knieverletzung gesellen sich jetzt Tormann Sebastian Bacher mit einem Seitenbandeinriss im Knie und Oktay Yendi mit einer schweren Knöchelverletzung. Für beide – wie auch Schulmeister – ist der Herbst vorbei.

Und Niklas Hacker laboriert weiter an Adduktorenproblemen, kam nur zu einem Kurzeinsatz in der Schlussphase. „Mehr ist nicht möglich“, seufzt Haller.

Die Kranken

Verteidiger Noah Schindler fehlte auch gegen Langenrohr, er laboriert an einer hartnäck-igen Nebenhöhlenentzündung. Ebenfalls krank war Andreas Strapajevic, der aber jetzt in Schrems wieder zurückkommen soll. Dafür könnte ausgerechnet Kapitän Christopher Ledineg, der ein Traumtor, sprich Heber aus der eigenen Hälfte, erzielte, wegen eines Infekts ausfallen. Er meldete sich jedenfalls nach der Langerohr-Partie krank ab. Selbiges trifft auf Sommer-Neuzugang David Milic zu.

„Ich weiß nicht, was da los ist, so ein Verletzungspech hatten wir in den letzten Jahren nicht“, seufzte auch Sektionsleiter Werner Mischling, der die Langenrohr-Partie deshalb deutlich besser als Haller sah: „Wie die Burschen gekämpft und sich reingehaut haben, war schwer in Ordnung.“

Ein absoluter Lichtblick war Zweier-Tormann Timo Bergmann, der zum ersten Mal seit anderthalb Jahren für seine Retzer von Anfang an begann in der Meisterschaft. Nach anfänglichen kleinen Unsicherheiten wurde er immer stärker und war am Ende mit einigen Paraden auch einer der Matchwinner. Deshalb gab es nach Schlusspfiff auch Lob für den 20-Jährigen: „Das hat er echt gut gemacht“, meinte Haller.

Der schwere Gang nach Schrems wartet

Ersatzgeschwächt geht es jetzt am Freitagabend zum Tabellenzweiten aus Schrems. Zu verlieren haben die Retzer nichts, „verstecken werden wir uns auch nicht“, stellt Haller klar. Die Statistik spricht auf jeden Fall für die Grün-Weißen: In den letzten zehn Duellen gab es nur eine Niederlage, die allerdings vor knapp einem Jahr.