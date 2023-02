Werner Mischling redet erst gar nicht um den heißen Brei herum, der Sektionsleiter findet zur Vorbereitung des SC Retz harte Worte: „Die Lage ist katastrophal, wir pfeifen personell aus dem letzten Loch.“ Negativer Höhepunkt der Test gegen den Wiener Stadtligisten SU Mauer, der am Samstag mit 0:6 verloren ging, schon zur Pause stand es 0:5.

Eigentlich eine Blamage für die Retzer, aber ein Blick auf die Ersatzbank von Coach Rene Hieblinger relativiert dieses Urteil: Mit Jakob Bichler saß nur ein Kaderspieler der Ersten darauf, ansonsten Spieler wie Armin Strobl oder Walter Schipflinger, die nicht einmal in der Reserve ein Stammleiberl haben. Da passt es ins Bild, dass U23-Spieler Patrick Plank 90 Minuten durchspielen musste. Warum diese Misere? Kurzfristig fiel Christoph Rapp krankheitsbedingt aus, ohnehin fehlten die Stammspieler Christopher Ledineg, Edin Planic, Stefan Bräuer, Niklas Hacker und Tobias Eggenfellner (Anm.: alle verletzt). Dementsprechend kann auch Hieblinger im Training nur bedingt arbeiten, alles in allem eine schwierige Lage. „Aber jammern hilft nichts, wir müssen das Beste aus dieser Situation machen“, meint Hieblinger.

Neuzugang Radic macht Lust auf mehr

Doch es gibt auch Lichtblicke: So zeigt Last-Minute-Neuzugang Predrag Radic, dass er eine Verstärkung sein könnte, beim 3:0-Sieg über den NAC in Wien unter der Woche war er mit einem Tor und zwei Assists „Man of the Match“.

Weitere gute Nachrichten: Hacker bekommt einen Sportgips nach seiner Handverletzung und wird bald zurückkehren. Selbiges gilt für Rapp, Ledineg und Eggenfellner.