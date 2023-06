Drei Neue! Retzer rüsten weiter ordentlich auf

Der SC Retz wird in der neuen Saison nicht mehr zum Wiedererkennen sein, denn zu den bisherigen drei Neuzugängen Sebastian Graf, Patrick Krammer und Noah Schindler gesellten sich am vergangenen Wochenende drei weitere Top-Verpflichtungen. Wir stellen sie vor:

Andreas Strapajevic

Der schillerndste Neuzugang ist der 30-jährige Außenverteidiger, der auch Sechser spielen kann, und in seiner Vita unter anderem im Austria Nachwuchs, in Traiskirchen, beim FC Marchfeld und zuletzt beim DSV Leoben kickte – sprich immer in der Regionalliga oder höher. Im März 2022 wurde er allerdings aufgrund eines Spielmanipulationsverdachts vom ÖFB suspendiert, ist aber ab diesem Sommer wieder einsatzberechtigt.

„Ein super Mann, der uns sportlich sicher weiterhelfen wird und uns auch sehr entgegengekommen ist“, freut sich Sektionsleiter Werner Mischling.

Oktay Yendi

Eine spannende Personalie ist auch der 25-jährige Yendi, der zuletzt beim SV Stockerau in der 2. Landesliga spielte und bis zum Ende der Saison auch Stammspieler war. Allerdings spielte er in den Plänen des dortigen Trainers Robert Haas, übrigens früher ja in Retz, keine Rolle mehr. Früher war er auch schon in der Regionalliga beim Team Wiener Linien oder in Ebreichsdorf.

Der Außenbahnspieler war in der Vergangenheit schon einmal ein Thema und soll jetzt für ordentlich Betrieb sorgen. „Für mich wird unsere Offensive jetzt um mindestens eine Klasse stärker“, glaubt Mischling.

Justin Mwatero

Dritter Neuer im Bunde ist der 24-jährige Linksaußen Mwatero, der von Regionalligist Wiener Viktoria kommt. Dort war er Stammspieler und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit sieben Tore in 27 Spielen. Er kam auch, weil mit Schindler bereits ein ehemaliger Mitspieler in Retz unterschrieben hat und Neo-Coach Andreas Haller ebenfalls für seine Verpflichtung war. Der Linksfuß stammt übrigens aus der Akademie des SV Ried.Zwei Testpiloten und

die Frage nach dem „Co.“Das soll es aber noch nicht gewesen sein mit dem Transferprogramm, wie Mischling verriet: „Wir erwarten diese Woche noch einen Testspieler aus der Akademie des SV Ried. Idealerweise finden wir noch einen jungen Achter oder Zehner, so wie David Ebner zuletzt.“

Und in Sachen Co-Trainer meinte Mischling, dass es wahrscheinlich eine interne Lösung geben soll.