Ein Jungspund vom SKN

Am Montag startete der SC Retz in die Vorbereitung, kurz davor konnte Sektionsleiter Werner Mischling noch einen Neuzugang vermelden. Der hört auf den Namen Bahri Jashari, ist 18 Jahre alt, im zentralen Mittelfeld daheim und kommt vom SKN St. Pölten. Beim Probetraining in Retz landete Jashari über einen Mittelsmann, und er nützte die Gelegenheit, überzeugte bei den Weinstädtern auf mehreren Ebenen, wie Mischling sagt: „Er ist ein ganz lieber Bursche. Natürlich eine Kaderergänzung, weil ich glaube, dass wir eine Top-Top-Mannschaft haben, aber er hat mir ganz gut gefallen, hat eine gute Ausbildung genossen. Wir werden sehen, wie er sich etabliert.“

Mit dem Transfer des Jungspunds sieht Mischling die Transferaktivitäten seines Vereins „eigentlich fast fertig“, zwei kleinere oder größere Baustellen gibt es für die kommende Saison aber schon noch. Diese betreffen einerseits die Position des Co-Trainers. Die Retzer haben nun zwar schon jemanden konkret ins Auge gefasst, fixiert ist der Deal allerdings noch nicht. Dazu ist auch noch der Posten des Physiotherapeuten vakant, wie der Sektionsleiter verrät: „Da suchen wir noch einen.“